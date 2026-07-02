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Au bord de la crise de nerfs
Deux Belges se fritent avant de s'unir pour la qualification

Menés 0-2 par le Sénégal en 16es de finale du Mondial, les Diables rouges ont d'abord explosé en plein match. Youri Tielemans et Leandro Trossard ont dû être séparés à la pause fraîcheur avant de s'unir pour l'égalisation et aider la Belgique à se qualifier.
Publié: il y a 46 minutes
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Leandro Trossard (à dr.) et Youri Tielmans ont dû être séparés durant la pause fraîcheur.
Photo: IMAGO/Photo News
Blick Sport

Il fallait le voir pour le croire. Menée 0-2 par le Sénégal en seizième de finale du Mondial, à Seattle, la Belgique était non seulement au bord de l'élimination, mais aussi au bord de l'implosion.

À la deuxième pause fraîcheur, la cocotte-minute a explosé. Après un centre de plus qui ne donne rien, Youri Tielemans se retourne vers Leandro Trossard et lui passe un savon. Selon la «RTBF», le capitaine reproche à l'ailier d'Arsenal de ne pas l'avoir accompagné dans la surface. Trossard répond du tac au tac, le ton grimpe, et il faut l'intervention de Nicolas Raskin et de Romelu Lukaku pour séparer les deux hommes avant que ça ne parte en vrille. Les images de Lukaku coincé entre ses deux coéquipiers ont vite tourné en boucle.

Et puis le football a ressorti un de ces scénarios dont il a le secret. Comme dopés par leur propre engueulade, les Diables se réveillent dans le money time. Lukaku réduit d'abord l'écart sur un centre de Thomas Meunier (86e, 1-2). Trois minutes plus tard, sur un centre de... Leandro Trossard, c'est Youri Tielemans qui surgit de la tête, aidé par une sortie ratée du gardien Mory Diaw, pour égaliser (89e, 2-2). Les deux «ennemis» de la pause fraîcheur tombent alors dans les bras l'un de l'autre. Brouille oubliée.

Photo: ISI Photos via Getty Images

La folle soirée n'était pas terminée. En prolongation, Tielemans est fauché dans la surface par Lamine Camara. Après recours à la VAR, penalty. Le capitaine se charge lui-même de l'envoyer en pleine lucarne (120e+5, 3-2). De 0-2 à 3-2: la Belgique file en huitièmes et brise le rêve d'un Sénégal qui menait encore à dix minutes de la fin.

Auteur d'un doublé et élu homme du match, Tielemans a livré les coulisses du penalty décisif: «Romelu m'a dit: ‹Tire-le›». Sur le plateau de la RTBF, le consultant Alex Teklak a mis en avant la portée du clash: «L'engueulade entre Tielemans et Trossard a été un tournant». Comme quoi, il y a parfois du bon dans une bonne dispute.

Prochain rendez-vous pour les Diables: un huitième de finale lundi à Seattle (mardi 2h en Suisse), contre les États-Unis.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
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4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
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1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
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5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
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Groupe L
Équipe
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Angleterre
Angleterre
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4
7
2
Croatie
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Ghana
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0
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-4
0
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