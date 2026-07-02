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Altitude, bruit et voyage
Les Anglais cherchent-ils déjà des excuses avant les 8es?

Avant le choc contre le Mexique à l'Estadio Azteca, perché à plus de 2'000 mètres, Thomas Tuchel juge «impossible» de s'adapter à l'altitude en quatre jours. Et il n'a pas parlé que de ça.
Publié: 06:40 heures
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Thomas Tuchel félicite Harry Kane, auteur de deux buts en 16es de finale.
Photo: ISI Photos via Getty Images
Blick Sport

Le ballon n'a pas encore roulé que les Anglais semblent déjà dresser la liste des excuses. Après avoir tremblé face à la RD Congo (2-1) mercredi, Thomas Tuchel a décrit le 8e de finale contre le Mexique, dans la nuit de dimanche à lundi à l'Estadio Azteca, comme un chemin de croix. En tête de liste: l'altitude. «L'altitude sera évidemment un gros désavantage, parce qu'on ne peut pas s'y adapter physiquement en quatre jours. C'est tout simplement impossible», a lâché le sélectionneur allemand.

Perché à 2'240 mètres, l'Azteca prive les organismes non acclimatés d'une partie de leur oxygène. Sauf que personne ne découvre le stade ce week-end: tout le monde savait depuis le tirage que la route mexicaine passerait par là. Le Mexique, lui, y a disputé tous ses matches et n'y a jamais perdu en Coupe du monde. Les hommes de Javier Aguirre ont bouclé leur poule avec quatre victoires sans encaisser le moindre but, dont un 2-0 tranquille contre l'Équateur, porté par 80'000 supporters transformés en douzième homme.

Mais Tuchel n'a pas parlé que de l'air raréfié. Il a aussi glissé quelques mots sur le voyage, le sommeil et le bruit devant l'hôtel - un clin d'œil à peine voilé à l'Équateur, qui avait porté plainte auprès de la FIFA après un feu d'artifice sous ses fenêtres la veille de son élimination. Bref, l'inventaire des obstacles est ouvert avant même le coup d'envoi.

Le hic pour les Three Lions: le Mexique ne les a jamais battus dans un match officiel. Et le seul précédent anglais à l'Azteca en Coupe du monde reste un cauchemar, le quart de finale de 1986, la Main de Dieu et le But du siècle signés Maradona. De quoi nourrir les fantômes.

Reste que l'Angleterre a frôlé la correctionnelle contre la RD Congo, menée dès la 7e avant un doublé tardif de Harry Kane, désormais à 13 buts en Coupe du monde, un de plus que Pelé. Le coup d'envoi sera donné lundi à 02h00 (heure suisse). Tuchel a même invité les petits Anglais à sécher l'école pour veiller. Les excuses sont prêtes. Il faudra quand même jouer.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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