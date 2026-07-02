Avant le choc contre le Mexique à l'Estadio Azteca, perché à plus de 2'000 mètres, Thomas Tuchel juge «impossible» de s'adapter à l'altitude en quatre jours. Et il n'a pas parlé que de ça.

Blick Sport

Le ballon n'a pas encore roulé que les Anglais semblent déjà dresser la liste des excuses. Après avoir tremblé face à la RD Congo (2-1) mercredi, Thomas Tuchel a décrit le 8e de finale contre le Mexique, dans la nuit de dimanche à lundi à l'Estadio Azteca, comme un chemin de croix. En tête de liste: l'altitude. «L'altitude sera évidemment un gros désavantage, parce qu'on ne peut pas s'y adapter physiquement en quatre jours. C'est tout simplement impossible», a lâché le sélectionneur allemand.

Perché à 2'240 mètres, l'Azteca prive les organismes non acclimatés d'une partie de leur oxygène. Sauf que personne ne découvre le stade ce week-end: tout le monde savait depuis le tirage que la route mexicaine passerait par là. Le Mexique, lui, y a disputé tous ses matches et n'y a jamais perdu en Coupe du monde. Les hommes de Javier Aguirre ont bouclé leur poule avec quatre victoires sans encaisser le moindre but, dont un 2-0 tranquille contre l'Équateur, porté par 80'000 supporters transformés en douzième homme.

Mais Tuchel n'a pas parlé que de l'air raréfié. Il a aussi glissé quelques mots sur le voyage, le sommeil et le bruit devant l'hôtel - un clin d'œil à peine voilé à l'Équateur, qui avait porté plainte auprès de la FIFA après un feu d'artifice sous ses fenêtres la veille de son élimination. Bref, l'inventaire des obstacles est ouvert avant même le coup d'envoi.

Le hic pour les Three Lions: le Mexique ne les a jamais battus dans un match officiel. Et le seul précédent anglais à l'Azteca en Coupe du monde reste un cauchemar, le quart de finale de 1986, la Main de Dieu et le But du siècle signés Maradona. De quoi nourrir les fantômes.

Reste que l'Angleterre a frôlé la correctionnelle contre la RD Congo, menée dès la 7e avant un doublé tardif de Harry Kane, désormais à 13 buts en Coupe du monde, un de plus que Pelé. Le coup d'envoi sera donné lundi à 02h00 (heure suisse). Tuchel a même invité les petits Anglais à sécher l'école pour veiller. Les excuses sont prêtes. Il faudra quand même jouer.