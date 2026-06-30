Les stades de la Coupe du monde sont-ils vulnérables?

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Didier Deschamps, des drones et un Paraguay en fête.

Les stades de la Coupe du monde sont-ils menacés par les drones?

Les stades de la Coupe du monde sont-ils menacés par les drones?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

16es de finale (lundi soir)

Brésil - Japon 2-1 (0-1)

Buts 29e Sano 0-1. 56e Casemiro 1-1. 95e Martinelli 2-1.

Le compte rendu du match

16es de finale

Allemagne - Paraguay 1-1 3-4 tab (0-0)

Buts 42e Enciso 0-1. 54e Havertz 1-1.

Le compte rendu du match

16es de finale

Pays-Bas - Maroc 1-1 2-3 tab (0-0)

Buts 72e Gakpo 1-0. 91e Diop 1-1.

Le compte rendu du match

L'émotion de la nuit

Si l'on met de côté les matches qui se sont disputés évidemment, l'émotion de la nuit nous vient de la conférence de presse de Didier Deschamps. Le sélectionneur s'est exprimé sur la douloureuse perte de sa mère la semaine dernière et sur la manière dont il a vécu cette situation. Fidèle à lui-même, il n'en a pas trop fait, mais a tout de même pris quelques instants pour en parler.

L'info de la nuit

La fête a commencé au Paraguay lundi et pourra durer puisqu'un jour férié a été décrété pour célébrer la victoire de l'équipe nationale de football contre l'Allemagne.

«Le Paraguay n'abandonne jamais!! Jour férié bordel!!», s'est exclamé sur X le président du pays, Santiago Peña, pour saluer l'exploit de l'Albirroja qui a créé la surprise en éliminant la Mannschaft quatre fois championne du monde au terme d'une séance de tirs au but irrespirable (1-1, 4 tab à 3). Le «mardi 30 juin 2026» sera férié, a précisé peu après la présidence de la République dans un communiqué un peu moins enthousiaste.

La polémique de la nuit

Sortie dès les 16es de finale par le Paraguay, l'Allemagne déguste. Et nulle part autant que dans ses propres médias: «débâcle», «nouvelle honte», bulletins de notes assassins et un DJ qui en rajoute. Bref nos cousins germains ont une sérieuse gueule de bois ce matin. Et chacun y va de sa pique assassine, notamment Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool qui n'a pas mâché ses mots, qualifiant l'élimination de désastre. Difficile de lui donner tort.

L'anecdote de la nuit

À mi-tournoi, plus d'un millier de drones ont été détectés et plus de 300 neutralisés, a indiqué lundi Andrew Giuliani, le responsable de la Coupe du monde 2026 de la Maison Blanche. Selon des statistiques arrêtées dimanche soir, «il y a eu 1139 drones détectés jusque-là dans les zones de survol restreint autour des sites de la Coupe du monde, dont plus de 300 ont été neutralisés, sans recours à la force», a-t-il poursuivi. La police fédérale a «saisi plus de 500 de ces drones» comme «éléments de preuve» à des fins d'enquête, a précisé Doug Olson, haut responsable du FBI chargé de la coordination pour le Mondial-2026.

Le chiffre de la nuit

91e minute. Quel suspense dans le match Pays-Bas - Maroc puisque les Néerlandais semblaient bien partis pour se qualifier pour les huitièmes de finale jusqu'au temps additionnel de la deuxième période. Le moment choisi par Issa Diop pour envoyer tout ce beau monde en prolongations puis aux tirs aux buts avec le dénouement que l'on connaît.

La phrase de la nuit

« «J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes» Gustavo Alfaro, sélectionneur du Paraguay »

Le sélectionneur argentin du Paraguay, Gustavo Alfaro, s'est enthousiasmé après la victoire face à l'Allemagne. Il a dédié cette qualification aux citoyens ayant vibré (et souffert) depuis le pays.

L'image de la nuit

Bart Verbruggen a vécu une terrible séance de pénalties lors de l'élimination des Pays-Bas contre le Maroc en 16es de finale de la Coupe du monde. Le gardien a inscrit un but contre son camp... du talon. Une scène absolument improbable!

La question du jour

Le programme du jour

Ma. 30 juin, 19h00. 16es de finale. Côte d'Ivoire - Norvège

Ma. 30 juin, 23h00. 16es de finale. France - Suède

Me. 1er juillet, 03h00. 16es de finale. Mexique - Équateur