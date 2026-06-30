«J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes»

Le sélectionneur argentin du Paraguay, Gustavo Alfaro, s'est enthousiasmé après la victoire face à l'Allemagne. Il a dédié cette qualification aux citoyens ayant vibré (et souffert) depuis le pays.

AFP Agence France-Presse

«Ils ont réalisé un match extraordinaire. J'avais 26 guerriers avant le match et ils sont devenus des légendes après. Peut-être que nous serons éliminés au prochain tour, peut-être pas. On verra. Mais ce match a été épique», a martelé le sélectionneur de l'Albirroja, Gustavo Alfaro. «Mes garçons donnent leur cœur sur le terrain».

L'Argentin n'a pas manqué de s'enflammer après la victoire aux tirs aux buts contre la «Mannschaft». «Nos adversaires sont formés dans les meilleures académies d'Europe. Nous, nous venons de la terre rouge. Le maillot que nous portons, ce sont les bandes de la terre rouge. Et c'est sur cette terre que nous apprenons à jouer, pieds nus, avec les sacrifices faits par nos parents pour que leurs enfants, leurs fils puissent accomplir leurs rêves. Nous venons de ces endroits».

Comme c'est souvent le cas avec le Paraguay, a-t-il souligné, «on dirait que si nous ne souffrons pas, ça ne compte pas. Alors qu'elle semblait acquise, il a fallu aller jusqu'au sixième penalty pour décrocher la qualification».

France ou Suède au prochain tour?

Le technicien a dédié la victoire et la qualification aux Paraguayens «qui savent l'énorme effort que cela nous a coûté d'arriver jusqu'ici. Cette qualification est pour eux. Pour ceux qui ont toujours cru en nous, pour ceux qui nous ont accompagnés et nous ont fait sentir leur soutien à chaque instant. Eux aussi font partie de cette réussite et ils la méritent».

Après la qualification de la sélection, le président paraguayen Santiago Peña a décrété un jour férié mardi. «C'est ça le pouvoir merveilleux du foot», a réagi le sélectionneur en apprenant que mardi serait férié. «Il faut que les gens en profitent, que tout le Paraguay en profite.» Les Sud-Américains se frotteront au vainqueur de la rencontre entre la France et la Suède en huitièmes de finale.