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Victoire lors des tirs au but
Le Maroc gagne au bout du suspense contre les Pays-Bas

Le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finale lors d'une rencontre à suspense terminée lors des tirs aux buts. Les Africains affronteront le Canada au prochain tour de la Coupe du monde.
Publié: il y a 45 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
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Cody Gakpo avait mis les Pays-Bas sur le bon chemin.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Demi-finaliste en 2022, le Maroc peut toujours croire en son étoile. Les Lions de l'Atlas se sont qualifiés pour les 8es de finale du Mondial 2026 en battant les Pays-Bas 3-2 aux tirs au but (1-1 ap) lundi à Monterrey.

Les Marocains ont cueilli un succès mérité, même s'ils ne sont pas parvenus à forcer la décision dans le jeu. Leur portier Yassine Bounou a réussi l'unique arrêt de la séance des tirs au but, en repoussant la cinquième et dernière tentative batave signée Crysencio Summerville.

Justin Kluivert et Quinten Timber avaient auparavant manqué la cible durant cette séance côté néerlandais, tout comme Neil Aynaoui et Achraf Hakimi côté marocain. Mais Ismail Saibari n'a pas tremblé: dernier tireur à s'élancer, le futur attaquant du Bayern Munich a pris Bart Verbruggen à contre-pied pour envoyer le Maroc en 8es de finale, où il affrontera le Canada samedi prochain.

Développement suit

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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