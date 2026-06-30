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Un cador de moins!
L'Allemagne éliminée du Mondial aux tirs au but par le Paraguay

Quelle sensation! Le Paraguay a éliminé l'Allemagne ce lundi à Boston, aux tirs au but. Les Paraguayens affronteront en huitièmes de finale le vainqueur du match entre la Suède et la France.
Publié: il y a 31 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Quel choc à Boston!
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Paraguay a créé la première grosse sensation du Mondial 2026 en éliminant l'Allemagne aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3) dès les seizièmes de finale, ce lundi à Boston, et affrontera la France ou la Suède en huitième samedi prochain à Philadelphie.

Seize ans après leur dernière participation, les Sud-Américains se sont imposés sur un but de leur sixième tireur, José Canale. Julio Enciso (42e) avait ouvert le score en première mi-temps avant que Kai Havertz n'égalise pour la Mannschaft à la 54e minute. 

Trois Allemands manquent leur tir au but

Après des prolongations sans but, Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont tous trois manqué leur tir au but pour l'Allemagne. Manuel Neuer a bien failli jouer au héros, mais les Paraguayens ont été les plus forts à onze mètres. Avant cette séance fatale, la Mannschaft avait été lésée par la VAR. L’arbitrage vidéo a, en effet, annulé un but de Jonathan Tah à la 102e pour une faute sur le gardien qui n’avait rien d’évident.

Mais Julian Nagelsmann ne peut pas plaider les circonstances atténuantes. Le sélectionneur n’a pas su bâtir une équipe capable de désarçonner l’adversaire, de trouver les espaces, de donner un cadre précis à des individualités qui brillent souvent de mille feux en club. Il serait étonnant que l’ancien mentor du Bayern Munich demeure à la barre de la sélection après un tel échec.

Pour l'Allemagne, les Coupes du monde se suivent et se ressemblent: les quadruples champions du monde restaient sur deux piteuses éliminations en phase de groupe en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar. S'ils ont franchi cette fois le premier tour, leur élimination face à la 34e nation mondiale est une nouvelle déception de taille. 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Allemagne
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Paraguay
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