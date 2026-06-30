DE
FR

«Une nouvelle débâcle»
La presse allemande flingue la «Mannschaft»

Sortie dès les 16es de finale par le Paraguay, l'Allemagne déguste. Et nulle part autant que dans ses propres médias: «débâcle», «nouvelle honte», bulletins de notes assassins et un DJ qui en rajoute. Tour d'horizon d'une autoflagellation.
Publié: il y a 25 minutes
L'Allemagne a été éliminée par le Paraguay
Photo: AFP
Blick Sport

Quand une nation de football se fait sortir par le 41e mondial, le plus cruel n'est pas toujours le résultat. C'est la lecture des journaux du lendemain. Et de ce côté-là, l'Allemagne s'est fait servir.

Le ton est donné par les diffuseurs publics, d'ordinaire mesurés. Sur «ARD», la Sportschau parle d'une «nouvelle débâcle mondiale» et d'une équipe qui «échoue piteusement pour la troisième fois de suite». La formule qui pique le plus: «les artistes allemands n'y ont rien compris.» Sur «ZDF», on évoque sobrement «la nouvelle honte».

Carnet de notes chaotique

Côté tabloïd, on ne fait pas dans la dentelle. Le ton est donné par «Bild». «Nouveau cauchemar du football allemand!», titre le tabloïd, qui résume la prestation d'une rafale assassine: «Lent. Lassant. Léthargique.» Le «Spiegel» va droit au but (contrairement à la »Mannschaft»...): «Quand on se fait sortir par un tel adversaire, on n'a rien à faire dans l'élite mondiale.» La «Frankfurter Allgemeine Zeitung˚ est tout aussi nette: «Julian Nagelsmann a échoué comme sélectionneur.» Et la «Süddeutsche Zeitung» pointe le glissement: une sortie au premier tour, on s'y était fait, «mais en 16es de finale? Contre le Paraguay?» Presque plus honteux qu'en 2022, pour le quotidien munichois.

Les bulletins de notes achèvent le tableau. Sur l'échelle allemande, où 1 est la meilleure note et 6 la pire, six joueurs allemands récoltent un 5. La palme revient à Deniz Undav, préféré à Jamal Musiala dans le onze de départ: 8 ballons touchés et 25% de passes réussies en première période avant d'être sorti. Seuls Manuel Neuer et Leroy Sané s'en tirent à peu près, ce qui en dit long. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a également écopé d'un piteux 6.

L'Italie se moque

À l'étranger, on enfonce le clou. Le madrilène Marca résume d'une phrase: «Il ne reste plus rien de l'Allemagne.» La Gazzetta dello Sport, elle, se contente d'un savoureux «Flop Germania!». Notons que l'Italie n'a pas pu être éliminée en 16es de finale puisqu'elle n'est pas présente à la Coupe du monde pour la troisième édition consécutive. Malin.

Et puis il y a le détail que personne n'a pu inventer. Pendant la pause fraîcheur, le DJ du stade a lancé «Livin' On A Prayer» de Bon Jovi. Comme le note «ZDF», les prières des supporters n'ont pas été exaucées. La veille, mille fans allemands avaient pourtant fêté leur «German Celebration Night» au match des Boston Red Sox, le président de la fédération lançant même la première balle. Le réveil n'en a été que plus rude.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
1:1
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
1:1
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Allemagne
Allemagne
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Allemagne
      Allemagne
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026