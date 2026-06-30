Sortie dès les 16es de finale par le Paraguay, l'Allemagne déguste. Et nulle part autant que dans ses propres médias: «débâcle», «nouvelle honte», bulletins de notes assassins et un DJ qui en rajoute. Tour d'horizon d'une autoflagellation.

Blick Sport

Quand une nation de football se fait sortir par le 41e mondial, le plus cruel n'est pas toujours le résultat. C'est la lecture des journaux du lendemain. Et de ce côté-là, l'Allemagne s'est fait servir.

Le ton est donné par les diffuseurs publics, d'ordinaire mesurés. Sur «ARD», la Sportschau parle d'une «nouvelle débâcle mondiale» et d'une équipe qui «échoue piteusement pour la troisième fois de suite». La formule qui pique le plus: «les artistes allemands n'y ont rien compris.» Sur «ZDF», on évoque sobrement «la nouvelle honte».

Carnet de notes chaotique

Côté tabloïd, on ne fait pas dans la dentelle. Le ton est donné par «Bild». «Nouveau cauchemar du football allemand!», titre le tabloïd, qui résume la prestation d'une rafale assassine: «Lent. Lassant. Léthargique.» Le «Spiegel» va droit au but (contrairement à la »Mannschaft»...): «Quand on se fait sortir par un tel adversaire, on n'a rien à faire dans l'élite mondiale.» La «Frankfurter Allgemeine Zeitung˚ est tout aussi nette: «Julian Nagelsmann a échoué comme sélectionneur.» Et la «Süddeutsche Zeitung» pointe le glissement: une sortie au premier tour, on s'y était fait, «mais en 16es de finale? Contre le Paraguay?» Presque plus honteux qu'en 2022, pour le quotidien munichois.

Les bulletins de notes achèvent le tableau. Sur l'échelle allemande, où 1 est la meilleure note et 6 la pire, six joueurs allemands récoltent un 5. La palme revient à Deniz Undav, préféré à Jamal Musiala dans le onze de départ: 8 ballons touchés et 25% de passes réussies en première période avant d'être sorti. Seuls Manuel Neuer et Leroy Sané s'en tirent à peu près, ce qui en dit long. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a également écopé d'un piteux 6.

L'Italie se moque

À l'étranger, on enfonce le clou. Le madrilène Marca résume d'une phrase: «Il ne reste plus rien de l'Allemagne.» La Gazzetta dello Sport, elle, se contente d'un savoureux «Flop Germania!». Notons que l'Italie n'a pas pu être éliminée en 16es de finale puisqu'elle n'est pas présente à la Coupe du monde pour la troisième édition consécutive. Malin.

Et puis il y a le détail que personne n'a pu inventer. Pendant la pause fraîcheur, le DJ du stade a lancé «Livin' On A Prayer» de Bon Jovi. Comme le note «ZDF», les prières des supporters n'ont pas été exaucées. La veille, mille fans allemands avaient pourtant fêté leur «German Celebration Night» au match des Boston Red Sox, le président de la fédération lançant même la première balle. Le réveil n'en a été que plus rude.