Bart Verbruggen a vécu une terrible séance de pénalties lors de l'élimination des Pays-Bas contre le Maroc en 16es de finale de la Coupe du monde. Le gardien a inscrit un but contre son camp... du talon. Improbable!

Blick Sport

Terrible enchaînement pour le gardien des Pays-Bas, Bart Verbruggen. Alors qu'il avait réalisé une parade époustouflante durant la première prolongation face au Maroc, le gardien néerlandais a été le héros malheureux de la séance de tirs au buts fatale aux Européens.

Et une image vaut mille mots.

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Oui, vous avez bien vu. Le dernier rempart hollandais a dans un premier temps arrêté la tentative de Soufiane Rahimi avant de... le talonner à l'intérieur de son propre but. Terrible.

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Bien sûr, cette séquence ahurissante n'est de loin pas la seule cause de l'élimination des Pays-Bas, puisqu'à cet instant le score était de 1-1 après deux tentatives. Mais si les Marocains avaient manqué deux essais consécutifs, il se peut que la suite des événements ait été légèrement différente.

On ne le saura jamais et le Maroc est qualifié pour les seizièmes de finale et affrontera le Canada.