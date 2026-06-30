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Tir au but contre son camp!
Le plus gros coup de poisse de l'histoire du Mondial élimine les Pays-Bas

Bart Verbruggen a vécu une terrible séance de pénalties lors de l'élimination des Pays-Bas contre le Maroc en 16es de finale de la Coupe du monde. Le gardien a inscrit un but contre son camp... du talon. Improbable!
Publié: il y a 17 minutes
Bart Verbruggen a eu un terrible coup de poisse
Photo: AP Photo/Moises Castillo
Blick Sport

Terrible enchaînement pour le gardien des Pays-Bas, Bart Verbruggen. Alors qu'il avait réalisé une parade époustouflante durant la première prolongation face au Maroc, le gardien néerlandais a été le héros malheureux de la séance de tirs au buts fatale aux Européens.

Et une image vaut mille mots.

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Oui, vous avez bien vu. Le dernier rempart hollandais a dans un premier temps arrêté la tentative de Soufiane Rahimi avant de... le talonner à l'intérieur de son propre but. Terrible.

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Bien sûr, cette séquence ahurissante n'est de loin pas la seule cause de l'élimination des Pays-Bas, puisqu'à cet instant le score était de 1-1 après deux tentatives. Mais si les Marocains avaient manqué deux essais consécutifs, il se peut que la suite des événements ait été légèrement différente.

On ne le saura jamais et le Maroc est qualifié pour les seizièmes de finale et affrontera le Canada.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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