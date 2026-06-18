Happy End pour le gardien du Cap-Vert

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un happy ending cap-verdien et une fin douloureuse portugaise.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe K (mercredi soir)

Portugal - Rép. Dem. du Congo 1-1 (1-1)

Buts 6e Neves 1-0. 45e+5 Wissa 1-1.

Le compte rendu du match

Groupe L (mercredi soir)

Angleterre - Croatie 4-2 (2-2)

Buts 12e Kane 1-0. 36e Baturina 1-1. 42e Kane 2-1. 45e+5 Musa 2-2. 47e Bellingham 3-2. 85e Rashford 4-2.

Le compte rendu du match

Groupe L

Ghana - Panama 1-0 (0-0)

Buts 95e Yirenkyi 1-0.

Le compte rendu du match

Groupe K

Ouzbékistan - Colombie 1-3 (0-1)

Buts 40e Muñoz 0-1. 60e Fayzullaev 1-1. 65e Diaz 1-2. 99e Campaz 1-3.

Le compte rendu du match

L'info de la nuit

En plein sacre face à l'Algérie (3-0, triplé, record de buteur égalé), Lionel Messi a fondu en larmes. La cause ne serait pas footballistique: «J'ai passé des jours difficiles, compliqués», a lâché le capitaine, sans en dire plus. Selon la presse argentine (Radio Mitre en tête), son père et agent Jorge, 68 ans, serait gravement malade depuis l'an dernier, son cas s'étant aggravé cette semaine, avec hospitalisation. La famille, elle, garde le silence: aucun communiqué officiel.

La belle histoire de la nuit

Souvenez-vous des larmes de Vozinha, le gardien héroïque du Cap-Vert, qui pleurait notamment l'absence de sa mère, restée au pays faute de pouvoir payer le visa pour les États-Unis. L'histoire a fait le tour du monde - et elle vient de connaître un épilogue heureux. Le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a annoncé être intervenu auprès du secrétaire d'État Marco Rubio.

Résultat: les frais ont été levés, et le Département d'État, le gouvernement cap-verdien et la FIFA ont uni leurs efforts pour faire venir la maman. Elle retrouvera son fils dimanche à Miami, dans les tribunes, pour le prochain match du Cap-Vert face à l'Uruguay. Celle qui avait manqué le plus beau soir de sa vie sera là pour le suivant.

L'image de la nuit

La magnifique joie ghanéenne après avoir le but de la victoire inscrit à la 95e minute face au Panama par Caleb Yirenkyi.

L'anecdote de la nuit

La police des logos de la FIFA a encore frappé. Avant Allemagne - Curaçao, la star allemande Jamal Musiala a dû recouvrir d'un bout de scotch le petit «b» de ses écouteurs Beats by Dre. Le motif? La marque, propriété d'Apple, ne fait pas partie des sponsors officiels du tournoi. Et sur un terrain de Coupe du monde, seuls les partenaires maison ont droit de cité.

Même punition que pour le logo Levi's, bâché dans le stade californien rebaptisé pour l'occasion. Sauf que ce coup de scotch a surtout offert à Beats une publicité mondiale gratuite: la marque, qui compte Messi, Haaland ou Yamal parmi ses ambassadeurs, n'a jamais autant fait parler d'elle.

La phrase de la nuit

«Joga Finito» pour Crisitano Ronaldo? Toujours est-il que le Portugais est de moins en moins respecté. C'est du moins l'impression que donne l'interview du milieu de terrain de la RD Congo, Ngal'ayel Mukau après le nul 1-1 face au Portugal. Interrogé en zone mixte par la chaîne «TNT Sports» à propos d'un éventuel plan «anti-Ronaldo», il a répondu que ce plan n'existait «pas vraiment pour être honnête, parce qu'on sait qu'il n'est plus le même. «Il est un peu plus vieux désormais».

Difficile de lui donner tort sur ce que CR7 a montré durant la rencontre. Cet avis est partagé par le polémiste Daniel Riolo qui a taclé le Portugais les deux pieds décollés dans l'émission «L'After Foot» sur RMC.

La question du jour

Le programme du jour

Je. 18 juin, 18h00. Groupe A: Tchéquie - Afrique du Sud

Je. 18 juin, 21h00. Groupe B: Suisse - Bosnie

Ve. 19 juin, 00h00. Groupe B: Canada - Qatar

Ve. 19 juin, 03h00. Groupe A: Mexique - Corée du Sud