Murat Yakin n'a pas été convaincu par ses propres changements contre le Qatar, mais son équipe de départ était la bonne, a-t-il encore assuré ce mercredi, à la veille d'affronter la Bosnie-Herzégovine jeudi à Los Angeles.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Remo Freuler a beaucoup d'expérience, à 34 ans, mais il n'avait encore jamais vu un stade aussi fou que celui de Los Angeles. Le milieu de terrain a cité Wembley et Bernabeu, mais la modernité et la technologie de cette enceinte construite en 2020 a de quoi émerveiller. «Oui, c'est impressionnant», a reconnu le joueur de Bologne, impatient de disputer ce match de jeudi face à la Bosnie-Herzégovine.

«On veut en tirer les conséquences»

L'équipe de Suisse n'aborde pourtant pas ce duel en pleine confiance, après son très décevant match nul (1-1) face au Qatar en ouverture de compétition. «Juste après le match, il y avait de la déception, chez moi comme chez mes coéquipiers. C'est plus que normal. On a beaucoup parlé de ce match, on l'a analysé et on veut en tirer les conséquences», a reconnu l'expérimenté milieu de terrain, lequel assure n'avoir pas peur de se remettre en question.

«Il y a eu des critiques, c'est normal. Dans le football, tu dois être prêts à les entendre et à les accepter, sinon on n'a rien à faire à haut niveau. Si on te dit toujours que c'est parfait, tu n'avances pas», a-t-il expliqué, également en référence aux reproches publics effectués par son capitaine Granit Xhaka après la rencontre.

Murat Yakin n'a fort logiquement lâché aucun indice concernant sa composition d'équipe, mais ne s'est pas montré très enthousiaste en réaction à une question concernant Johan Manzambi. Le sélectionneur a par contre tenu à complimenter Denis Zakaria et à défendre la prestation du Genevois face au Qatar, alors même qu'aucune question n'avait été posée à ce sujet. «Notre penalty est venu sur une action de sa part et il s'est créé d'autres possibilités, il a été très convaincant», a relevé le technicien, qui a assuré qu'il referait la même composition de départ s'il pouvait revenir en arrière.

«L'équipe de départ était la bonne. Les chiffres l'ont prouvé, notre prestation aussi.» Il avait déjà eu l'occasion de se montrer plus critique concernant ses propres changements, mais a tenu à nuancer ses propos ce mercredi. «Ce n'est pas la faute des joueurs qui sont entrés. C'est la mienne, notamment le timing», a-t-il reconnu, en faisant référence principalement aux entrées de Miro Muheim et d'Ardon Jashari à la 89e. Les deux hommes ont été impliqués directement sur l'égalisation qatarie, ce qui n'était pas un hasard.

«Et pour demain, on verra. J'ai plusieurs possibilités. La flexibilité est une force. Nous avons essayé des choses à l'entraînement mercredi matin encore. Les joueurs connaîtront la composition jeudi, le matin du match», a-t-il ajouté.

Attention aux coups de pied arrêtés bosniens

Si l'équipe de Suisse a fait son auto-critique, elle sait également qu'elle s'apprête à affronter un adversaire bien plus fort que le Qatar. La Bosnie-Herzégovine est en effet impressionnante offensivement et la Nati s'attend à un match compliqué. «Ils ont éliminé le Pays de Galles et l'Italie et ils ont commencé par prendre un point contre le Canada dans cette Coupe du monde. Ils jouent ensemble, sont très forts physiquement», a commenté Remo Freuler, tandis que Murat Yakin a annoncé se méfier des coups de pied arrêtés des Dragons. «On devra être plus concentrés défensivement. Et bien plus efficaces offensivement», a assuré le sélectionneur, en référence au match contre le Qatar.

Les tribunes seront elles acquises à l'adversaire, des dizaines de milliers de supporters bosniens étant attendus à Los Angeles. Les Suisses, eux, seront officiellement 2200, sans compter les quelques dizaines ayant acheté leur billet directement à la FIFA. «On veut gagner sur le terrain, pas en tribunes», sourit Murat Yakin. «Nos fans vont faire du bruit aussi et on veut faire ce qu'il faut sur le terrain pour l'emporter et leur faire plaisir, qu'ils puissent également se faire entendre.» Remo Freuler a lui aussi relevé la ferveur des supporters bosniens. «C'est super pour eux, c'est sympa de voir cette passion. On a tous entendu la chanson 'I'm from Bosnia, take me to America'. C'est la beauté du football», a commenté celui qui a assuré n'avoir peur d'aucun joueur bosnien, mais tous les respecter énormément.