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Stéphane Henchoz est inquiet
«Peut-on changer de mentalité en cinq jours? Il y a un petit doute quand même»

La prestation de la Nati face au Qatar (1-1) n'a pas plu à son ancien défenseur Stéphane Henchoz. Le Fribourgeois aux 72 sélections réclame un changement de mentalité, également appelé de ses voeux par Kubilay Türkyılmaz.
Publié: 10:43 heures
Manuel Akanji et la Nati vont devoir énormément élever le niveau jeudi face à la Bosnie par rapport à leur deuxième mi-temps face au Qatar.
Photo: TOTO MARTI
Blick Sport

Le très décevant match nul de la Nati face au Qatar (1-1) samedi à San Francisco a-t-il laissé des traces? Tout le monde espère que non, mais le coaching de Murat Yakin, ainsi que les prestations décevantes de plusieurs cadres, ont semé le doute. C'est vrai, la Suisse aurait pu gagner 3-0 avec un peu plus d'efficacité, mais la suffisance dont elle a fait preuve en deuxième période n'a pas plu à tout le monde. Alors, faut-il s'inquiéter avant d'affronter la Bosnie-Herzégovine jeudi, puis le Canada mercredi?

Trop de signaux négatifs

Ancien défenseur central de la Nati, Stéphane Henchoz ne cache pas son inquiétude. «Le match contre le Qatar a confirmé certains signaux négatifs aperçus ces dernières semaines. Il y a eu de petits soucis de discipline, et ce match amical contre l'Australie en demi-teinte, presqu'en dilettante... Ce sont des petites choses, mais qui mises bout à bout ont eu un impact», assure le Fribourgeois, tout en relevant, bien sûr, que la Suisse a eu assez d'occasions pour s'imposer tranquillement.

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«Oui, c'est vrai, mais même en première période, le Qatar se procure deux occasions, ce qui ne doit pas arriver. La vérité, c'est que la Suisse n'a pas marqué ce 2-0 et s'est faite punir dans les arrêts de jeu. Et je le redis, ce but ne vient pas de nulle part», enchaîne l'homme aux 72 sélections avec la Nati.

Un vrai problème de mentalité

Le défenseur est rejoint dans l'analyse par Kubilay Türkyılmaz, lequel n'a pas aimé l'atttitue des joueurs de la Nati. «C'était un match dont on doit sortir avec une victoire 5-0, sans la moindre discussion. Le Qatar a été d'une telle faiblesse... Mais nous savons désormais qu'il y a quelque chose d'ancré dans la tête de nos joueurs: contre ce genre d'adversaires, ils pensent que cela va passer tout seul, qu'ils vont gagner tranquillement et que le tournoi commencera ensuite. Ce ne devrait pas être le cas, mais c'est souvent avec cette attitude que nous abordons les petits adversaires. C'est purement mental. Un problème que l'on ne parvient manifestement pas à régler», s'agace le Tessinois, qui, lui, jouait tous les matches à fond, comme en témoignent ses 34 buts en 62 sélections.

Kubilay Türkyilmaz et Stéphane Henchoz étaient tous deux titulaires à l'Euro 96 en Angleterre face au pays-hôte à Wembley (1-1).
Photo: Keystone

Un autre ancien joueur de la Nati semble lui moins inquiet, même si son discours est sans doute moins libre que celui de Kubilay Türkyılmaz. «Je ne pense pas que la Suisse doive s'inquiéter. J'ai vu le match et, honnêtement, c'était presque une prestation parfaite. Si l'on cachait le résultat et que l'on montrait simplement les statistiques à vingt personnes, elles diraient toutes que la Suisse aurait dû gagner 3-1, voire 4-1. Au final, il a simplement manqué le but. J'ai vu une équipe de Suisse qui a bien joué, mais à laquelle il a peut-être manqué cette dernière conviction lors de son premier match. Personnellement, j'ai aimé ce que j'ai vu», a assuré Stephan Lichtsteiner, lequel, en tant qu'entraîneur du FC Bâle (et potentiel futur sélectionneur à moyen ou long terme...), peut difficilement se permettre de tirer sur la Nati.

Quelle Nati jeudi face à la Bosnie?

Reste désormais à savoir quelle version de la Suisse se présentera jeudi face à la Bosnie-Herzégovine. Stéphane Henchoz veut croire à une réaction, mais il n'est pas totalement rassuré.

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«D'un côté, j'ai envie d'être optimiste pour jeudi. Mais il va quand même falloir changer quelque chose dans la mentalité», prévient l'ancien joueur de Liverpool. «Je n'ai pas vu de grand changement entre l'Australie et le Qatar, malgré la mise au point de Granit Xhaka. Peut-on changer de mentalité en cinq jours? J'ai quand même un petit doute. Mais il le faut, sinon il pourrait y avoir une grosse désillusion.»

Kubilay Türkyılmaz se montre lui aussi exigeant, même s'il estime que la Suisse reste largement supérieure à son prochain adversaire. «La Bosnie-Herzégovine est un adversaire nettement plus fort que le Qatar. Mais ce n'est pas non plus un poids lourd. C'est une équipe que la Suisse doit battre, sans discussion, parce qu'elle possède davantage de qualité», affirme l'ancien attaquant.

«Pas le moment de faire des expériences»

Pour le Tessinois, la clé se trouve aussi sur le banc. «Murat doit retrouver sa sérénité et effectuer les bons changements, ce qu'il fait presque toujours habituellement. Il doit sortir Denis Zakaria et titulariser Silvan Widmer, qui a toujours répondu présent avec la Nati. Ce n'est pas le moment de faire des expériences contre la Bosnie.»

Le mot de la fin est pour Xherdan Shaqiri, lequel voit un tournoi de l'extérieur pour la première fois. «Comme toujours, on parle beaucoup trop des sujets périphériques. Mais ça a toujours été ainsi. Les joueurs doivent se concentrer sur l'essentiel», philosophe le gaucher, qui n'exclut pas de se rendre aux Etats-Unis pour la finale de la Coupe du monde, en tant que membre des «FIFA Legends». 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
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1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
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Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
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Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
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0
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Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
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4
Colombie
Colombie
0
0
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Groupe L
Équipe
J.
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Angleterre
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0
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2
Croatie
Croatie
0
0
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3
Ghana
Ghana
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