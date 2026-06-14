Cette fois, Murat Yakin a raté ses changements

Murat Yakin est réputé pour sa bonne lecture des matches, mais ce samedi à San Francisco face au Qatar (1-1), le technicien s’est trompé dans ses changements. Et peut-être aussi dans sa composition de départ.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je dois encore analyser ces changements à tête reposée, voir s’ils ont apporté quelque chose ou déstabilisé l’équipe. Je ne peux pas le dire comme ça à chaud, juste après la rencontre.» Ainsi s’est exprimé Murat Yakin immédiatement après le match nul de son équipe face au Qatar (1-1), ce samedi à San Francisco et ces deux phrases ont valeur d’aveu.

Même s’il ne critiquera jamais publiquement ses joueurs, en tout cas pas en les ciblant individuellement, le sélectionneur de la Nati sait, bien au fond de lui, que s’il n’avait pas sorti Ricardo Rodriguez et Remo Freuler à la 89e pour faire entrer Miro Muheim et Ardon Jashari, la Suisse l’aurait très probablement emporté face au Qatar. La preuve? La perte de balle fatale, à deux minutes de la fin des arrêts de jeu, a été signée Jashari d’un coup de tête aléatoire. Muheim, lui, a perdu son duel face au buteur Boualem Khoukhi quelques secondes plus tard. Murat Yakin, d’habitude, a la touche magique, cet instinct qui lui fait prendre les bonnes décisions dans la lecture des matches. Mais ce samedi, il a eu la touche tragique.

«On aurait dû mieux gérer»

«Je voulais apporter du dynamisme pour les dernières minutes en faisant entrer Miro. Et sur l’action, d’accord, il est battu, mais je ne vais pas lui en faire le reproche», l’a défendu son sélectionneur, qui a tout de même reconnu que la perte de balle d’Ardon Jashari avait conduit à cette dernière chance qatarie. «On aurait dû mieux gérer cette fin de match, geler le ballon. On l’a perdu trop facilement», a-t-il regretté.

Ses changements précédents dans la partie (Johan Manzambi et Fabian Rieder pour Dan Ndoye et Michel Aebischer, puis Zeki Amdouni pour Ruben Vargas) n’ont pas été bien plus heureux et Granit Xhaka s’est un peu agacé après la partie, critiquant l’attitude de certains joueurs en fin de match, sans les nommer. «Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions. La première mi-temps était très bonne. Puis, le rythme est un peu retombé, ce qui n’est pas acceptable à ce niveau. Chacun a joué un peu partout. On doit respecter les positions et faire ce que l’entraîneur demande, c’est tout. On ne doit pas vouloir faire le show, a grincé le capitaine de la Nati. On doit avoir de la discipline. Et on en a manqué.» Murat Yakin était d’accord avec Granit Xhaka, lui aussi sans citer de nom: «On a manqué de contrôle en fin de match. On s’est montrés trop permissifs».

Si tous les joueurs de l’équipe de Suisse, y compris Murat Yakin, rejettent la notion de manque d’humilité, le fait est que la Nati a semblé jouer avec un peu de suffisance en deuxième période, ne donnant pas l’impression de disputer un vrai match de Coupe du monde. La chaleur y est sans doute pour beaucoup et, si le rythme a baissé, ce critère objectif ne doit pas être minimisé. Et Granit Xhaka a également raison quand il dit que si la Suisse avait marqué ne serait-ce qu’une seule de ses nombreuses occasions de but, personne ne serait déçu après cette rencontre.

Beaucoups de tirs cadrés

Le fait est que la Suisse a tiré à 26 reprises au but, un chiffre considérable. Mais il est tout aussi vrai que les attaquants de la Nati ont manqué de détermination. Il est possible, voire souhaitable, de trouver plusieurs explications à une contre-performance. Oui, la Suisse a manqué d’efficacité et a été de loin la meilleure équipe sur le terrain ce samedi. Ce constat est tout à fait correct et recevable. Mais il est tout aussi juste de dire que Granit Xhaka et ses coéquipiers auraient pu (dû) en faire bien plus, et pas uniquement devant le but du très bon gardien qatari Mahmud Abunada. Les deux observations ne sont pas antinomiques.

«Mon équipe a été dominatrice, elle a joué de la bonne manière. Nous nous sommes créés de bonnes actions, mais nous avons été trop peu efficaces», a regretté Murat Yakin, parlant de «précision» et d’«intelligence» dans le dernier geste. «Nous avons perdu deux points, c’est sûr. »

Le sélectionneur avait opté pour une nouvelle composition étonnante, avec Denis Zakaria aligné comme latéral droit dans une défense à quatre. Le Genevois n’a lui pas grand-chose à se reprocher sur cette partie et Murat Yakin l’a d’ailleurs trouvé «excellent», ce qui se défend. Mais est-ce vraiment là sa meilleure position? Pourquoi ne pas tout simplement placer les joueurs à leur meilleur poste et vouloir à tout prix surprendre l’adversaire?

Un génie si cela fonctionne

Murat Yakin le sait: ses innovations et ses prises de décision «à l’instinct» font de lui un génie lorsqu’elles fonctionnent, comme lors du premier match de l’Euro 2024, mais elles l’exposent également à la critique lorsque le résultat est contraire. Alors oui, si la Nati avait converti ne serait-ce que le tiers de ses occasions nettes et s’était imposée 3-0, personne ne dirait rien. Mais l’expérimenté technicien connaît suffisamment bien le monde du football pour savoir que la contre-performance de ce samedi l’expose également sur un plan personnel.

Et maintenant, que faire avant d’affronter la Bosnie jeudi à Los Angeles? «Bien analyser cette partie», pour Murat Yakin. «Revenir les deux pieds bien sur terre», pour Granit Xhaka. Là aussi, deux affirmations différentes, mais pas forcément contraires. La Nati devra faire les deux. Rien n’est perdu, bien sûr, mais lorsque toutes les équipes comptent un point après une journée, celle qui en a le plus perdu est celle qui n’a pas su battre la formation la plus faible.