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Une moyenne d'âge de 30 ans
La flexibilité a ses limites, l'expérience aussi

Une moyenne d'âge de 30 ans au coup d'envoi, des innovations tactiques (Denis Zakaria latéral droit) et une Nati perdue dans les dernières minutes: Murat Yakin n'échappera pas à une certaine remise en question après le match nul face au Qatar (1-1).
Publié: il y a 12 minutes
Murat Yakin met Denis Zakaria sur le côté, pour ne pas le mettre sur le côté.
Photo: TOTO MARTI
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Moyenne d'âge au coup d'envoi: 30 ans! Le plus jeune titulaire côté suisse s'appelait Dan Ndoye, samedi face au Qatar, et l'ailier vaudois est déjà âgé de 25 ans. La donne était claire et assumée dès l'annonce de la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde: la prime était clairement donnée à l'expérience, ce qui s'est matérialisé très concrètement par les convocations de Cédric Itten et de Christian Fassnacht, tandis que Joël Monteiro, Zachary Athekame et Alvyn Sanches passent eux leur été quelque part entre Dubaï, Meyrin et La Sallaz.

Il n'y avait donc pas de quoi être surpris par la composition d'équipe de Murat Yakin samedi à San Francisco, et comme le dit Granit Xhaka, si la Suisse avait converti ne serait-ce que deux de ses occasions très nettes, elle aurait gagné 3-0 et personne ne ferait de polémique ces prochains jours. Personne ne remettrait en cause la composition de Murat Yakin, ni ses choix. Mais le fait est que la Nati a perdu deux points face au Qatar, malgré une nette domination, et que le sélectionneur n'échappera lui non plus pas à une remise en question de ses choix.

La prime à l'expérience

Ses changements ont été discutés, et le seront encore dans les prochains jours, même si sa décision de mettre une équipe très expérimentée au début et d'apporter de la fraîcheur en cours de match peut s'entendre. «Dans une compétition comme la Coupe du monde, j'ai voulu mettre des joueurs d'expérience en début de match», a-t-il indiqué après la partie, ce qui faisait écho à ses déclarations de la veille. «Peut-être y aura-t-il un peu de nervosité au coup d'envoi...», avait-il craint, ajoutant aussi sec que ses joueurs avaient assez de maturité pour gérer. A-t-il voulu épargner à Johan Manzambi la pression d'une titularisation en Coupe du monde? Tel est en tout cas le sens de ses propos, mais le sélectionneur doit aussi se demander si sa volonté absolue de flexibilité et d'adaptation permanente n'est pas un piège désécurisant pour ses joueurs.

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«C'est notre force. On peut jouer à trois derrière et à quatre. On peut attaquer de différentes manières», déclare-t-il presque à chaque prise de parole publique, pour bien faire passer le message auprès des suiveurs de la Nati. C'est louable, bien sûr, et la Suisse n'est jamais lisible pour ses adversaires. Les analystes du Qatar, de la Bosnie-Herzégovine et du Canada sont bien incapables de deviner comment la Nati va jouer.

Trop d'incertitudes, y compris à l'interne

C'est une force, bien sûr, mais le fait est que les joueurs de la Nati eux-mêmes semblent parfois manquer d'automatismes et de repères, ce qui a été assez flagrant lors des entrées de Fabian Rieder, de Johan Manzambi et de Zeki Amdouni hier. Granit Xhaka leur a reproché après le match, sans les nommer, de ne pas avoir respecté leur position une fois entrés en jeu. Mais est-ce vraiment une critique entendable et objective lorsque celles-ci changent aussi souvent? Et comment exiger de Denis Zakaria de performer à un poste auquel il ne joue jamais, ni en club, ni en sélection? Le capitaine de l'AS Monaco a été bon ce samedi, pas de souci, mais le voir aussi tranchant donne surtout le regret de ne pas l'avoir utilisé à son vrai poste, dans l'axe.

Murat Yakin s'est là aussi défendu après le match, rappelant qu'à un joueur près (Denis Zakaria justement), cette équipe était celle qui s'était qualifiée de manière souveraine pour cette Coupe du monde (en oubliant Fabian Rieder au passage). Mais justement: ses six matches face au Kosovo, à la Slovénie et à la Suède ont été brillamment maîtrisés par une équipe qui avait des repères, une force collective et des automatismes, puisqu'elle était la même du début à la fin. Personne ne dit que la Nati doit jouer avec le même onze à chaque partie, de la première à la nonantième minute. Mais pourquoi avoir opté pour un système lors du premier match de préparation face à la Jordanie, pour un autre contre l'Australie... et pour un troisième ce samedi? 

Une fin de match mal négociée

Murat Yakin veut déstabiliser ses adversaires, mais le problème est qu'il lui arrive également de créer une certaine confusion chez ses joueurs. Ce n'est pas la faute du sélectionneur si Miro Muheim a perdu son duel à la 95e face à Boualem Khoukhi, ni si ses attaquants n'ont pas converti un seul de leur vingt-six tirs, mis à part sur penalty. Mais il s'agit de sa responsabilité que son équipe n'ait pas bien abordé ces dernières minutes et soit apparue aussi désorganisée. Du chaos peut naître l'ordre. Ce dicton peut être vrai en certaines circonstances, mais il ne l'a pas été samedi à San Francisco en deuxième mi-temps.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Equateur
Equateur
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2:1
1
1
3
2
Suède
Suède
0
0
0
3
Tunisie
Tunisie
0
0
0
4
Japon
Japon
1:2
1
-1
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
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0
0
0
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