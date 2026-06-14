Une moyenne d'âge de 30 ans au coup d'envoi, des innovations tactiques (Denis Zakaria latéral droit) et une Nati perdue dans les dernières minutes: Murat Yakin n'échappera pas à une certaine remise en question après le match nul face au Qatar (1-1).

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Moyenne d'âge au coup d'envoi: 30 ans! Le plus jeune titulaire côté suisse s'appelait Dan Ndoye, samedi face au Qatar, et l'ailier vaudois est déjà âgé de 25 ans. La donne était claire et assumée dès l'annonce de la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde: la prime était clairement donnée à l'expérience, ce qui s'est matérialisé très concrètement par les convocations de Cédric Itten et de Christian Fassnacht, tandis que Joël Monteiro, Zachary Athekame et Alvyn Sanches passent eux leur été quelque part entre Dubaï, Meyrin et La Sallaz.

Il n'y avait donc pas de quoi être surpris par la composition d'équipe de Murat Yakin samedi à San Francisco, et comme le dit Granit Xhaka, si la Suisse avait converti ne serait-ce que deux de ses occasions très nettes, elle aurait gagné 3-0 et personne ne ferait de polémique ces prochains jours. Personne ne remettrait en cause la composition de Murat Yakin, ni ses choix. Mais le fait est que la Nati a perdu deux points face au Qatar, malgré une nette domination, et que le sélectionneur n'échappera lui non plus pas à une remise en question de ses choix.

La prime à l'expérience

Ses changements ont été discutés, et le seront encore dans les prochains jours, même si sa décision de mettre une équipe très expérimentée au début et d'apporter de la fraîcheur en cours de match peut s'entendre. «Dans une compétition comme la Coupe du monde, j'ai voulu mettre des joueurs d'expérience en début de match», a-t-il indiqué après la partie, ce qui faisait écho à ses déclarations de la veille. «Peut-être y aura-t-il un peu de nervosité au coup d'envoi...», avait-il craint, ajoutant aussi sec que ses joueurs avaient assez de maturité pour gérer. A-t-il voulu épargner à Johan Manzambi la pression d'une titularisation en Coupe du monde? Tel est en tout cas le sens de ses propos, mais le sélectionneur doit aussi se demander si sa volonté absolue de flexibilité et d'adaptation permanente n'est pas un piège désécurisant pour ses joueurs.

«C'est notre force. On peut jouer à trois derrière et à quatre. On peut attaquer de différentes manières», déclare-t-il presque à chaque prise de parole publique, pour bien faire passer le message auprès des suiveurs de la Nati. C'est louable, bien sûr, et la Suisse n'est jamais lisible pour ses adversaires. Les analystes du Qatar, de la Bosnie-Herzégovine et du Canada sont bien incapables de deviner comment la Nati va jouer.

Trop d'incertitudes, y compris à l'interne

C'est une force, bien sûr, mais le fait est que les joueurs de la Nati eux-mêmes semblent parfois manquer d'automatismes et de repères, ce qui a été assez flagrant lors des entrées de Fabian Rieder, de Johan Manzambi et de Zeki Amdouni hier. Granit Xhaka leur a reproché après le match, sans les nommer, de ne pas avoir respecté leur position une fois entrés en jeu. Mais est-ce vraiment une critique entendable et objective lorsque celles-ci changent aussi souvent? Et comment exiger de Denis Zakaria de performer à un poste auquel il ne joue jamais, ni en club, ni en sélection? Le capitaine de l'AS Monaco a été bon ce samedi, pas de souci, mais le voir aussi tranchant donne surtout le regret de ne pas l'avoir utilisé à son vrai poste, dans l'axe.

Murat Yakin s'est là aussi défendu après le match, rappelant qu'à un joueur près (Denis Zakaria justement), cette équipe était celle qui s'était qualifiée de manière souveraine pour cette Coupe du monde (en oubliant Fabian Rieder au passage). Mais justement: ses six matches face au Kosovo, à la Slovénie et à la Suède ont été brillamment maîtrisés par une équipe qui avait des repères, une force collective et des automatismes, puisqu'elle était la même du début à la fin. Personne ne dit que la Nati doit jouer avec le même onze à chaque partie, de la première à la nonantième minute. Mais pourquoi avoir opté pour un système lors du premier match de préparation face à la Jordanie, pour un autre contre l'Australie... et pour un troisième ce samedi?

Une fin de match mal négociée

Murat Yakin veut déstabiliser ses adversaires, mais le problème est qu'il lui arrive également de créer une certaine confusion chez ses joueurs. Ce n'est pas la faute du sélectionneur si Miro Muheim a perdu son duel à la 95e face à Boualem Khoukhi, ni si ses attaquants n'ont pas converti un seul de leur vingt-six tirs, mis à part sur penalty. Mais il s'agit de sa responsabilité que son équipe n'ait pas bien abordé ces dernières minutes et soit apparue aussi désorganisée. Du chaos peut naître l'ordre. Ce dicton peut être vrai en certaines circonstances, mais il ne l'a pas été samedi à San Francisco en deuxième mi-temps.