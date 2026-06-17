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Quel est votre pronostic pour le match Suisse - Bosnie?

Un point pris contre le Qatar, c'est tout sauf rassurant. Jeudi, face à la Bosnie d'Edin Džeko, la Suisse n'a plus le choix: il faut gagner. Quel est votre pronostic pour cette rencontre déjà décisive?
Publié: 04:24 heures
1/2
Granit Xhaka devra tenir le milieu de terrain.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Soyons honnêtes: après le 1-1 poussif contre le Qatar, on attendait beaucoup mieux. Sauf que jeudi soir au SoFi Stadium, la Nati n'a plus vraiment le choix. Un nul face à la Bosnie, et la qualification commence à sentir le roussi. Une victoire, et tout repartira de l'avant.

En face, la Bosnie n'est pas venue en touriste. Premier Mondial depuis 2014, déjà un point pris contre le Canada, et surtout un Edin Džeko qui, à 40 ans, sait toujours trouver le chemin des filets. 

Remis en qeustion après la première rencontre, Murat Yakın va devoir trouver la solution tactique. Les hommes forts devront faire la différence: Granit Xhaka pour tenir le milieu, Breel Embolo pour faire la différence, Manuel Akanji et Gregor Kobel pour verrouiller derrière.

À votre avis, quel résultat va faire la Suisse pour son deuxième match du Mondial 2026?

Le résultat de la veille

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
0
0
0
3
Jordanie
Jordanie
0
0
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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