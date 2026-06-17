Un point pris contre le Qatar, c'est tout sauf rassurant. Jeudi, face à la Bosnie d'Edin Džeko, la Suisse n'a plus le choix: il faut gagner. Quel est votre pronostic pour cette rencontre déjà décisive?

Quel est votre pronostic pour le match Suisse - Bosnie?

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Blick Sport

Soyons honnêtes: après le 1-1 poussif contre le Qatar, on attendait beaucoup mieux. Sauf que jeudi soir au SoFi Stadium, la Nati n'a plus vraiment le choix. Un nul face à la Bosnie, et la qualification commence à sentir le roussi. Une victoire, et tout repartira de l'avant.

En face, la Bosnie n'est pas venue en touriste. Premier Mondial depuis 2014, déjà un point pris contre le Canada, et surtout un Edin Džeko qui, à 40 ans, sait toujours trouver le chemin des filets.

Remis en qeustion après la première rencontre, Murat Yakın va devoir trouver la solution tactique. Les hommes forts devront faire la différence: Granit Xhaka pour tenir le milieu, Breel Embolo pour faire la différence, Manuel Akanji et Gregor Kobel pour verrouiller derrière.

À votre avis, quel résultat va faire la Suisse pour son deuxième match du Mondial 2026?

Le résultat de la veille