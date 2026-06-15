Les cadres de la Nati, eux aussi, doivent se réveiller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a raté son match contre le Qatar, sa mauvaise lecture des événements le poussant à opérer des changements qui ont fait mal à la Nati dans les dernières minutes du match. Deux jours après, sa décision de faire sortir Ricardo Rodriguez à la 89e pour faire entrer Miro Muheim est toujours aussi incompréhensible. Qui sort un défenseur expérimenté quand son équipe mène au score? Le sélectionneur de la Nati risque de traîner ces décisions encore longtemps, mais il n'est évidemment pas le seul responsable de ces deux points perdus. Sur le terrain, ses joueurs n'ont pas assuré l'essentiel et les cadres n'ont surtout pas montré la voie. La colonne vertébrale de la Nati a été très défaillante et ces trois joueurs, s'ils ne fuient jamais leurs responsabilités devant les micros, n'ont pas été à la hauteur d'un match de Coupe du monde samedi.

Manuel Akanji, pas encore dedans

La donne est connue avec lui: il se permet d'être un peu moins concentré lors des matches amicaux et ceux de qualifications un peu plus aisés, mais répond toujours présent lors des grands rendez-vous. Sa campagne de qualifications pour l'Euro 2024 avait été poussive, mais il avait été exceptionnel lors de la phase finale du tournoi, étant l'un des meilleurs défenseurs de la compétition, toutes équipes confondues. Ses larmes lors de son tir au but manqué contre l'Angleterre avaient ému beaucoup de monde et il ne méritait pas d'être le héros malheureux de cette rencontre au vu de son niveau de jeu et de son implication dans les cinq matches ayant conduit à cette issue tragique.

Alors, quand il est passé au travers de son match contre l'Australie, à six jours du début de la Coupe du monde, il n'y avait objectivement pas lieu de paniquer. Evidemment, il était en train de se gérer et son retour au petit trop sur l'égalisation australienne aurait été bien plus dynamique en match officiel. Sauf que visiblement, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour activer le mode «compétition», ce que ses premières minutes ont prouvé face au Qatar. Sa perte de balle aurait pu être fatale sans un arrêt salvateur de Gregor Kobel. Par la suite, il a élevé son niveau de concentration (encore heureux...), même s'il a perdu l'un ou l'autre ballon facile. Un défenseur de sa classe ne peut pas être satisfait de ce qu'il a proposé ce samedi.

Granit Xhaka, leader trop discret

Un coup de gueule après l'Australie, des clarifications dans la semaine, et un demi-coup de gueule après le Qatar. Granit Xhaka a assumé devant les caméras et il est à relever qu'il s'est à chaque fois inclus dans les constats, ce qui est appréciable. Mais où était le capitaine de la Nati samedi de 12h à 14h, heure locale? A-t-il souffert de la chaleur, qu'il ne veut pas utiliser comme une excuse? Etait-il nerveux, crispé par l'enjeu, ce qui serait quand même étonnant pour un joueur de son expérience?

Face à une équipe défendant bas comme le Qatar, ses frappes de loin auraient pu être une option, ses passes ultra-précises et tranchantes aussi. Mais il n'a rien montré de ses qualités, ne cherchant jamais la «passe qui tue», celle qu'il avait réussi à offrir à Dan Ndoye contre l'Australie par exemple. Un match beaucoup trop discret de la part de l'exigeant Granit Xhaka, lequel doit lui aussi élever son niveau d'un cran jeudi contre la Bosnie. Parce qu'en face, il trouvera du répondant. Ce qu'il adore, soit dit en passant.

Breel Embolo n'en a pas fait assez

A son crédit, un penalty transformé de manière souveraine. A son débit? A peu près tout le reste. Même quand il ne marque pas, il fait d'habitude très mal à la défense adverse avec son jeu de corps, ses remises et son activité incessante. Là, rien de tout ça. Il a même été dominé dans l'impact par la défense centrale qatarie, ce qui doit lui donner à réfléchir, car les Bosniens ne s'annoncent pas moins costauds et durs dans les duels.

Ce qui a été particulièrement dérangeant dans son match a été l'impression laissée, celle d'un attaquant qui n'avait pas franchement envie de se faire mal, ce qui est l'exact inverse de ce qu'il est d'habitude. Il aurait pu sauver son match en concrétisant l'une de ses deux grandes occasions, mais il ne l'a pas fait. Lui aussi doit une revanche aux supporters suisses, ainsi qu'à lui-même, jeudi.