Derrière ses larmes, Lionel Messi cachait un drame

En plein sacre face à l'Algérie (3-0, triplé, record de buteur égalé), Lionel Messi a fondu en larmes. La cause ne serait pas footballistique: selon la presse argentine, son père et agent Jorge, 68 ans, serait gravement malade.

Blick Sport

Il vient de planter le premier but de son triplé qui allait le faire devenir le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde (16 réalisations). Pourtant, Lionel Messi s'effondre en larmes sur la pelouse de l'Arrowhead Stadium. Sur le moment, personne ne comprend.

L'explication, le capitaine argentin la livre lui-même après la victoire 3-0 contre l'Algérie. «Une question totalement étrangère au sport. J'ai passé des jours difficiles, compliqués», confie-t-il en zone mixte, avant de remercier ses coéquipiers et toute la délégation pour leur soutien. Puis de fermer la porte: «Et rien de plus.»

Révélations en Argentine

Ce que Messi n'a pas dit publiquement, plusieurs médias argentins l'avancent: son père Jorge, 68 ans, serait gravement malade. Le journaliste Eduardo Feinmann («Radio Mitre») évoque un problème de santé qui dure depuis l'an dernier et qui se serait aggravé cette semaine. D'autres sources parlent d'examens cardiovasculaires et neurologiques, ainsi que d'une hospitalisation. Selon «Yahoo» et «The Sun», Jorge Messi avait déjà été admis à l'hôpital en janvier, après une urgence médicale à son domicile.

Prudence toutefois: à ce stade, aucun communiqué officiel de la famille ni de l'AFA ne confirme quoi que ce soit. Toute l'information repose sur des fuites journalistiques et des témoignages de tiers. Le clan Messi cultive un silence total. La dernière apparition publique de Jorge remonte à novembre 2025, dans une loge de l'Inter Miami.

Ancien superviseur dans une usine sidérurgique de Rosario, Jorge n'est pas qu'un père: présent depuis les débuts de «La Pulga» à Grandoli puis à Newell's, il est l'agent, l'administrateur et le stratège de toute sa carrière. C'est lui qui, face au coût du traitement hormonal de croissance de son fils adolescent, avait décidé de tout quitter pour Barcelone. Un choix qui a changé l'histoire du football, puis a accompagné chaque contrat, du PSG à l'Inter Miami.

L'Argentine défie l'Autriche lundi, avant la Jordanie le 27. Et Messi, qui fêtera ses 39 ans le 24 juin pendant le Mondial, jouera avec le poids du cœur.