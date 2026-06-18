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«Un problème d'ordre personnel»
Derrière ses larmes, Lionel Messi cachait un drame

En plein sacre face à l'Algérie (3-0, triplé, record de buteur égalé), Lionel Messi a fondu en larmes. La cause ne serait pas footballistique: selon la presse argentine, son père et agent Jorge, 68 ans, serait gravement malade.
Publié: 05:18 heures
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Lionel Messi était particulièrement ému après son triplé contre l'Algérie.
Photo: ISI Photos via Getty Images
Blick Sport

Il vient de planter le premier but de son triplé qui allait le faire devenir le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde (16 réalisations). Pourtant, Lionel Messi s'effondre en larmes sur la pelouse de l'Arrowhead Stadium. Sur le moment, personne ne comprend.

L'explication, le capitaine argentin la livre lui-même après la victoire 3-0 contre l'Algérie. «Une question totalement étrangère au sport. J'ai passé des jours difficiles, compliqués», confie-t-il en zone mixte, avant de remercier ses coéquipiers et toute la délégation pour leur soutien. Puis de fermer la porte: «Et rien de plus.»

Révélations en Argentine

Ce que Messi n'a pas dit publiquement, plusieurs médias argentins l'avancent: son père Jorge, 68 ans, serait gravement malade. Le journaliste Eduardo Feinmann («Radio Mitre») évoque un problème de santé qui dure depuis l'an dernier et qui se serait aggravé cette semaine. D'autres sources parlent d'examens cardiovasculaires et neurologiques, ainsi que d'une hospitalisation. Selon «Yahoo» et «The Sun», Jorge Messi avait déjà été admis à l'hôpital en janvier, après une urgence médicale à son domicile.

Prudence toutefois: à ce stade, aucun communiqué officiel de la famille ni de l'AFA ne confirme quoi que ce soit. Toute l'information repose sur des fuites journalistiques et des témoignages de tiers. Le clan Messi cultive un silence total. La dernière apparition publique de Jorge remonte à novembre 2025, dans une loge de l'Inter Miami.

Ancien superviseur dans une usine sidérurgique de Rosario, Jorge n'est pas qu'un père: présent depuis les débuts de «La Pulga» à Grandoli puis à Newell's, il est l'agent, l'administrateur et le stratège de toute sa carrière. C'est lui qui, face au coût du traitement hormonal de croissance de son fils adolescent, avait décidé de tout quitter pour Barcelone. Un choix qui a changé l'histoire du football, puis a accompagné chaque contrat, du PSG à l'Inter Miami.

L'Argentine défie l'Autriche lundi, avant la Jordanie le 27. Et Messi, qui fêtera ses 39 ans le 24 juin pendant le Mondial, jouera avec le poids du cœur.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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