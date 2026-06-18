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Les Loups Blancs ont connu mieux
La Colombie réussit son retour face à l'Ouzbékistan

Absente en 2022, la Colombie a réussi son retour en Coupe du monde mercredi à Mexico. Les «Cafeteros» se sont imposés 3-1 contre l'Ouzbékistan, qui disputait son premier match dans un Mondial.
Publié: il y a 29 minutes
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Les Colombiens ont su réagir après l'égalisation adverse.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Dans un stade Azteca largement acquis à sa cause, la Colombie a marqué le coup pour son retour en Coupe du monde après avoir manqué l'édition 2022, en inscrivant l'un des plus beaux buts du tournoi jusqu'à présent. Les «Cafeteros» ont ouvert le score grâce à une superbe réussite digne des plus grands attaquants, du... latéral de Crystal Palace. Daniel Munoza dévié acrobatiquement un service aérien parfait dans la surface signé Luis Diaz (40e).

Avant cela, les finalistes de la Copa America 2024 avaient déjà démontré leur supériorité face à des Ouzbeks trop timides pour le premier match de leur histoire dans un Mondial. Jhon Arias a offert un premier frisson aux Colombiens (17e), mais sa frappe n'a trouvé que le petit filet extérieur. Diaz, bien lancé en profondeur, a lui trop croisé sa tentative, heurtant le poteau dans un angle fermé (32e).

L'Ouzbékistan réagit... en vain

Auteur de deux changements à la pause, le champion du monde italien et sélectionneur des Loups Blancs, Fabio Cannavaro, a ensuite vu son équipe trouver un second souffle en début de deuxième période. Abbosbek Fayzullaev, grand espoir de sa nation, a écrit l'histoire en inscrivant le tout premier but de son pays en Coupe du monde (60e).

Une réaction vaine, puisque la Colombie s'est rapidement remise sur les bons rails grâce à une réussite de Luis Diaz (65e), véritable homme du match pour sa première apparition dans un Mondial et bien aidé par le travail de Gustavo Puerta. Jaminton Campaz a scellé la victoire des siens en inscrivant le 3-1 de la tête en toute fin de rencontre (90e+9).

La Colombie prend donc la tête du groupe K grâce à ces trois points et affrontera la RD Congo mardi, alors que l'Ouzbékistan défiera le Portugal.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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