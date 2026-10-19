Le Valaisan Malyk Rebetez suspendu deux ans pour dopage

Malyk Rebetez a été suspendu deux ans par Swiss Sport Integrity après un contrôle antidopage positif. L'ancien joueur du BBC Nyon a fait appel de cette décision.

ATS Agence télégraphique suisse

Ancien joueur de Nyon en SBL, Malyk Rebetez a été suspendu deux ans par Swiss Sport Integrity. Le Tribunal du sport suisse explique dans un communiqué l'avoir sanctionné en raison de la présence d'acide ritalinique, un métabolite de méthylphénidate, lors d'un contrôle antidopage effectué en compétition le 5 novembre 2025.

La suspension a pris effet le 28 septembre 2026 et s'applique à tous les sports et à toutes les fonctions dans le sport, dans le monde entier. Malyk Rebetez doit en outre prendre en charge les frais de contrôle et d'analyse à hauteur de 2489 francs, souligne le communiqué. Mais le Valaisan a fait recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Un comprimé de Ritaline en cause

Malyk Rebetez a demandé l'ouverture de l'échantillon B, qui a confirmé le résultat de l’échantillon A, précise Swiss Sport Integrity. Il a justifié le résultat positif par une ingestion accidentelle, expliquant au cours de la procédure avoir pris par erreur un comprimé de Ritaline au lieu d'un analgésique alors qu'il avait ressenti des maux de tête chez un ami.

Rebetez n'a pas contesté la violation des règles antidopage, mais uniquement les conséquences et sanctions proposées par SSI, souligne encore le communiqué. Dans sa sentence, le Tribunal du sport suisse a toutefois conclu que, même s'il n'avait pas agi intentionnellement, son comportement devait être qualifié de négligence significative.