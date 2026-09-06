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Mas reste leader
Wout Van Aert remporte une nouvelle victoire d'étape sur la Vuelta

Le Belge Wout Van Aert s'est imposé à Cordoue lors de la 15e étape du Tour d'Espagne, malgré une chaleur dépassant 40°C. Enric Mas reste leader avec 2'06 d'avance sur Felix Gall.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
«WvA» s'est offert une 16 victoire sur les Grands Tours
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Belge Wout Van Aert a remporté la 15e étape raccourcie du Tour d'Espagne dimanche à Cordoue, en Andalousie. L'Espagnol Enric Mas a conservé son maillot rouge de leader à la veille de la seconde journée de repos.

Au terme d'une étape raccourcie par les organisateurs en raison de la chaleur extrême - plus de 40°C - qui accable le peloton depuis trois jours, le coureur de la formation Visma-Lease a Bike s'est montré le plus rapide d'un sprint à cinq pour signer son deuxième succès sur cette Vuelta.

«WvA» s'était déjà imposé vendredi lors de la 13e étape et porte donc son total de victoires à 16 sur les Grands Tours (1 sur le Giro, 10 sur le Tour de France, désormais 5 sur la Vuelta). Il a devancé l'Italien Alessandro Romele, deux de ses compatriotes, Thibau Nys et Ramses Debruyne, et le Norvégien Andreas Leknessund. Meilleur Suisse de l'étape, Stefan Küng s'est classé 9e en terminant dans un groupe de poursuivants à moins d'une minute de la tête.

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Les favoris au classement général ont franchi la ligne avec 2'44 de retard, permettant à Enric Mas de conserver sans problème son maillot rouge de leader. L'Espagnol compte toujours 2'06 d'avance sur l'Autrichien Felix Gall et 2'10 sur le Slovène Primoz Roglic.

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