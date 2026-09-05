Tadej Pogacar, star du cyclisme slovène, termine sa saison prématurément après une chute à la Vuelta, a confirmé son équipe ce 5 septembre.

Tadej Pogacar annonce la fin de sa saison après sa chute sur la Vuelta

Tadej Pogacar annonce la fin de sa saison après sa chute sur la Vuelta

AFP Agence France-Presse

Tadej Pogacar ne reprendra pas la compétition cette saison pour «se concentrer pleinement sur sa récupération» après une opération à une clavicule consécutive à sa chute lors du Tour d'Espagne, a annoncé samedi son équipe UAE-Emirates. «Après sa chute sur la Vuelta, Tadej ne reprendra pas la compétition cette saison afin de se concentrer pleinement sur sa récupération et sa rééducation», a indiqué sa formation sur X.

«Remets-toi vite, Tadej. On te reverra en 2027», a-t-elle ajouté, annonçant dans le même message que le coureur de 27 ans avait prolongé son contrat jusqu'à la fin de saison 2032. «En ce moment, la chose la plus importante est de bien récupérer et de donner à mon corps le temps dont il a besoin», a pour sa part commenté Pogacar, cité dans le communiqué.

Opération réussie

Le Slovène fait donc l'impasse sur les Championnats du monde à Montréal le 27 septembre, les Championnats d'Europe en Slovénie début octobre et le Tour de Lombardie, également en octobre. Trois courses dont il est tenant du titre.

Pogacar, solidement installé en tête du Tour d'Espagne, avait lourdement chuté le 29 août lors de la 8e étape à 32 km de l'arrivée. Le quintuple vainqueur du Tour de France s'était relevé avec l'épaule gauche en sang et l'arcade sourcilière gauche ouverte.

Le diagnostic communiqué le soir même par son équipe a établi qu'il souffrait «d'une commotion cérébrale, d'une fracture déplacée de la clavicule gauche, d'une fracture stable de la vertèbre cervicale C7 et de multiples abrasions».

Pogacar avait ensuite posté sur ses réseaux sociaux une photo de lui prise sur son lit d'hôpital, minerve autour du cou, accompagnée de la chanson du groupe Bee Gees «Stayin' alive» (rester vivant). Il avait été opéré «avec succès», selon son équipe, de la clavicule le 31 août.