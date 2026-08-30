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Le Slovène rassure ses fans
Tadej Pogacar «reste vivant» après sa chute sur la Vuelta

Tadej Pogacar a chuté lourdement samedi lors de la 8e étape de la Vuelta à Xeraco. Fractures et commotion cérébrale l’empêchent de défendre son titre mondial en septembre.
Publié: 13:16 heures
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Dernière mise à jour: 13:19 heures
Tadej Pogacar s'en sort finalement assez bien après sa lourde chute.
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Tadej Pogacar a posté dimanche sur les réseaux sociaux une photo de lui depuis l'hôpital, accompagnée de la chanson du groupe Bee Gees «Stayin' alive» (rester vivant). Le Slovène a abandonné le Tour d'Espagne samedi après une lourde chute.

Tadej Pogacar chute et abandonne la Vuelta
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Solide leader de la Vuelta jusqu'à sa chute, Tadej Pogacar a salué ses abonnés sur son compte Instagram avec une photo où on le voit sur un lit d'hôpital, portant une minerve autour du cou. Il a également un pansement sur l'arcade sourcilière et sur une main, avec laquelle il fait son geste habituel, index et auriculaire levés.

Le coureur de l'équipe UAE accompagne sa photo de la musique de la chanson «Stayin' alive» des Bee Gees, ce qui semble montrer qu'il garde le moral, dans l'attente de passer au bloc pour être opéré de la clavicule gauche.

Le Slovène s'en sort bien

Tadej Pogacar est tombé samedi lors de la 8e étape de la Vuelta à 32 km de l'arrivée, dans la localité valencienne de Xeraco, une étape qui, au départ, s'annonçait de transition. Selon le bulletin médical de son équipe, Pogacar a souffert «d'une commotion cérébrale, d'une fracture déplacée de la clavicule gauche, d'une fracture stable de la vertèbre cervicale C7 et de multiples abrasions».

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«Heureusement, il ne présente aucune autre lésion grave ni séquelles neurologiques. Il devra subir une intervention chirurgicale à la clavicule, qui sera reportée par mesure de précaution en raison de la commotion cérébrale», a ajouté la formation UAE, qui n'a pas précisé la durée de son indisponibilité. Mais son état semble exclure qu'il puisse défendre son titre de champion du monde fin septembre au Canada.

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