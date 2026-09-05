L'Allemand Marco Brenner, qui évolue pour l'équipe suisse Tudor, a remporté samedi la 14e étape du Tour d'Espagne au sommet de Sierra de la Pandera. L'Espagnol Enric Mas a consolidé son maillot rouge de leader.
C'est la première fois que la formation dirigée par l'ancien coureur bernois Fabian Cancellara décroche un bouquet sur un Grand Tour. Il s'agit d'ailleurs de la première Vuelta disputée par Tudor, après ses participations aux Giros 2024 et 2025 et aux Tour de France 2025 et 2026. La formation suisse peut donc remercier Marco Brenner, qui a devancé dans un sprint à deux le Colombien Santiago Buitrago pour signer à 24 ans la quatrième victoire de sa carrière, un mois après son succès final au Tour de Pologne.
Leader du classement général depuis la chute et l'abandon de Tadej Pogacar, Enric Mas a assuré le coup dans le groupe des favoris à la victoire finale. Le coureur de la Movistar a même repris 25 secondes sur Primoz Roglic (+2'10 au général), qui a perdu sa place de dauphin au profit de l'Autrichien Felix Gall (+2'06).