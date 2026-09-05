DE
FR

Marco Brenner s'impose
L'équipe suisse Tudor s'offre une première victoire sur un Grand Tour

L'Allemand Marco Brenner a remporté la 14e étape de la Vuelta 2026 sur Sierra de la Pandera. Enric Mas consolide son maillot rouge, tandis que Roglic cède la deuxième place à Felix Gall.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Marco Brenner a devancé dans un sprint à deux le Colombien Santiago Buitrago.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Allemand Marco Brenner, qui évolue pour l'équipe suisse Tudor, a remporté samedi la 14e étape du Tour d'Espagne au sommet de Sierra de la Pandera. L'Espagnol Enric Mas a consolidé son maillot rouge de leader.

A lire aussi
Tadej Pogacar annonce la fin de sa saison après sa chute sur la Vuelta
Avec vidéo
Pas de Mondiaux pour la star
Pogi annonce la fin de sa saison après sa violente chute sur la Vuelta
Wout van Aert s'impose sous une grande chaleur à la Vuelta
Le cador belge est de retour!
Wout van Aert s'impose sous une grande chaleur à la Vuelta

C'est la première fois que la formation dirigée par l'ancien coureur bernois Fabian Cancellara décroche un bouquet sur un Grand Tour. Il s'agit d'ailleurs de la première Vuelta disputée par Tudor, après ses participations aux Giros 2024 et 2025 et aux Tour de France 2025 et 2026. La formation suisse peut donc remercier Marco Brenner, qui a devancé dans un sprint à deux le Colombien Santiago Buitrago pour signer à 24 ans la quatrième victoire de sa carrière, un mois après son succès final au Tour de Pologne.

Leader du classement général depuis la chute et l'abandon de Tadej Pogacar, Enric Mas a assuré le coup dans le groupe des favoris à la victoire finale. Le coureur de la Movistar a même repris 25 secondes sur Primoz Roglic (+2'10 au général), qui a perdu sa place de dauphin au profit de l'Autrichien Felix Gall (+2'06).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus