L'Allemand Marco Brenner a remporté la 14e étape de la Vuelta 2026 sur Sierra de la Pandera. Enric Mas consolide son maillot rouge, tandis que Roglic cède la deuxième place à Felix Gall.

L'équipe suisse Tudor s'offre une première victoire sur un Grand Tour

L'équipe suisse Tudor s'offre une première victoire sur un Grand Tour

ATS Agence télégraphique suisse

L'Allemand Marco Brenner, qui évolue pour l'équipe suisse Tudor, a remporté samedi la 14e étape du Tour d'Espagne au sommet de Sierra de la Pandera. L'Espagnol Enric Mas a consolidé son maillot rouge de leader.

C'est la première fois que la formation dirigée par l'ancien coureur bernois Fabian Cancellara décroche un bouquet sur un Grand Tour. Il s'agit d'ailleurs de la première Vuelta disputée par Tudor, après ses participations aux Giros 2024 et 2025 et aux Tour de France 2025 et 2026. La formation suisse peut donc remercier Marco Brenner, qui a devancé dans un sprint à deux le Colombien Santiago Buitrago pour signer à 24 ans la quatrième victoire de sa carrière, un mois après son succès final au Tour de Pologne.

Leader du classement général depuis la chute et l'abandon de Tadej Pogacar, Enric Mas a assuré le coup dans le groupe des favoris à la victoire finale. Le coureur de la Movistar a même repris 25 secondes sur Primoz Roglic (+2'10 au général), qui a perdu sa place de dauphin au profit de l'Autrichien Felix Gall (+2'06).