Wout Van Aert a triomphé de la 13e étape du Tour d’Espagne vendredi à Loja sous une chaleur accablante. Le Belge a devancé au sprint Valentin Paret-Peintre, tandis qu’Enric Mas garde le maillot rouge.

Wout van Aert s'impose sous une grande chaleur à la Vuelta

Wout van Aert s'impose sous une grande chaleur à la Vuelta

Le cador belge est de retour!

ATS Agence télégraphique suisse

Le Belge Wout Van Aert a remporté sous une chaleur écrasante la 13e étape du Tour d'Espagne, vendredi à Loja, en Andalousie. L'Espagnol Enric Mas a conservé le maillot rouge de leader.

Le coureur de la formation Visma-Lease a Bike, qui faisait partie d'un groupe de neuf attaquants, s'est imposé au sprint devant le Français Valentin Paret-Peintre, avec qui le maillot vert de l'épreuve s'était isolé en tête à quatre kilomètres de la ligne.

Avec cette victoire, Wout Van Aert décroche son quatrième bouquet sur la Vuelta après ses trois succès lors de l'édition 2024 (3e, 7e et 10e étapes). C'est sa huitième victoire de la saison, qui aura été marquée par son sacre sur Paris-Roubaix en avril devant Tadej Pogacar.

Samedi, la 14e étape propose une nouvelle arrivée en côte (12 km à 7% de déclivité), au sommet de Sierra de la Pandera.