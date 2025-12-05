DE
FR

Vue d'ensemble
Qui sera champion du monde de Formule 1 et grâce à quel résultat?

Pour la première fois depuis 2010, trois pilotes peuvent encore devenir champions du monde de Formule 1 lors du dernier GP de l'année. Découvrez ici de quels résultats ont besoin Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri.
Publié: il y a 20 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
1/5
Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen (de gauche à droite). L'un des pilotes composant ce trio sera sacré champion du monde de Formule 1 2025, le 7 décembre à Abu Dhabi.
Photo: AP
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick Peng

Lando Norris (408 points) est champion du monde de F1 pour la première fois si...

  • ... il gagne à Abu Dhabi.
  • ... il termine deuxième à Abu Dhabi.
  • ... il termine troisième à Abu Dhabi.
  • ... il termine quatrième à Abu Dhabi et que Verstappen ne gagne pas.
  • ... il termine cinquième à Abu Dhabi et que Verstappen ne gagne pas.
  • ... il termine sixième à Abu Dhabi et que ni Verstappen ni Piastri ne gagnent.
  • ... il termine septième à Abu Dhabi et que ni Verstappen ni Piastri ne gagnent.
  • ... il est huitième à Abu Dhabi, Verstappen est troisième au maximum et Piastri ne gagne pas.
  • ... il est neuvième à Abu Dhabi, Verstappen est quatrième au maximum et Piastri ne gagne pas.
  • ... il termine dixième à Abu Dhabi, Verstappen quatrième au maximum et Piastri troisième au maximum.
  • ... il ne marque pas de points à Abu Dhabi, Verstappen termine au maximum quatrième et Piastri au maximum troisième.

Max Verstappen (396 points) est champion du monde de F1 pour la cinquième fois consécutive si...

  • ... il gagne à Abu Dhabi et que Norris termine quatrième au maximum.
  • ... il termine deuxième à Abu Dhabi, que Norris termine huitième au maximum et que Piastri ne gagne pas.
  • ... il termine troisième à Abu Dhabi, Norris neuvième au maximum et Piastri ne gagne pas.

Oscar Piastri (392 points) est champion du monde de F1 pour la première fois si...

  • ... il gagne à Abu Dhabi et que Norris termine sixième au maximum.
  • ... il termine deuxième à Abu Dhabi, Norris dixième au maximum et Verstappen quatrième au maximum.

Remarque: en cas d'égalité de points, le classement est établi sur la base des classements respectifs lors des GP de la saison. Avant la course décisive d'Abu Dhabi, Norris, Verstappen et Piastri comptent chacun sept victoires. Toutefois, Norris (8) a un avantage sur Verstappen (5) et Piastri (4) en ce qui concerne les deuxièmes places.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus