Yannick Peng
- ... il gagne à Abu Dhabi.
- ... il termine deuxième à Abu Dhabi.
- ... il termine troisième à Abu Dhabi.
- ... il termine quatrième à Abu Dhabi et que Verstappen ne gagne pas.
- ... il termine cinquième à Abu Dhabi et que Verstappen ne gagne pas.
- ... il termine sixième à Abu Dhabi et que ni Verstappen ni Piastri ne gagnent.
- ... il termine septième à Abu Dhabi et que ni Verstappen ni Piastri ne gagnent.
- ... il est huitième à Abu Dhabi, Verstappen est troisième au maximum et Piastri ne gagne pas.
- ... il est neuvième à Abu Dhabi, Verstappen est quatrième au maximum et Piastri ne gagne pas.
- ... il termine dixième à Abu Dhabi, Verstappen quatrième au maximum et Piastri troisième au maximum.
- ... il ne marque pas de points à Abu Dhabi, Verstappen termine au maximum quatrième et Piastri au maximum troisième.
- ... il gagne à Abu Dhabi et que Norris termine quatrième au maximum.
- ... il termine deuxième à Abu Dhabi, que Norris termine huitième au maximum et que Piastri ne gagne pas.
- ... il termine troisième à Abu Dhabi, Norris neuvième au maximum et Piastri ne gagne pas.
- ... il gagne à Abu Dhabi et que Norris termine sixième au maximum.
- ... il termine deuxième à Abu Dhabi, Norris dixième au maximum et Verstappen quatrième au maximum.
Remarque: en cas d'égalité de points, le classement est établi sur la base des classements respectifs lors des GP de la saison. Avant la course décisive d'Abu Dhabi, Norris, Verstappen et Piastri comptent chacun sept victoires. Toutefois, Norris (8) a un avantage sur Verstappen (5) et Piastri (4) en ce qui concerne les deuxièmes places.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit