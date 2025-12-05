Pour la première fois depuis 2010, trois pilotes peuvent encore devenir champions du monde de Formule 1 lors du dernier GP de l'année. Découvrez ici de quels résultats ont besoin Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri.

Qui sera champion du monde de Formule 1 et grâce à quel résultat?

Yannick Peng

Lando Norris (408 points) est champion du monde de F1 pour la première fois si...

... il gagne à Abu Dhabi.

... il termine deuxième à Abu Dhabi.

... il termine troisième à Abu Dhabi.

... il termine quatrième à Abu Dhabi et que Verstappen ne gagne pas.

... il termine cinquième à Abu Dhabi et que Verstappen ne gagne pas.

... il termine sixième à Abu Dhabi et que ni Verstappen ni Piastri ne gagnent.

... il termine septième à Abu Dhabi et que ni Verstappen ni Piastri ne gagnent.

... il est huitième à Abu Dhabi, Verstappen est troisième au maximum et Piastri ne gagne pas.

... il est neuvième à Abu Dhabi, Verstappen est quatrième au maximum et Piastri ne gagne pas.

... il termine dixième à Abu Dhabi, Verstappen quatrième au maximum et Piastri troisième au maximum.

... il ne marque pas de points à Abu Dhabi, Verstappen termine au maximum quatrième et Piastri au maximum troisième.

Max Verstappen (396 points) est champion du monde de F1 pour la cinquième fois consécutive si...

... il gagne à Abu Dhabi et que Norris termine quatrième au maximum.

... il termine deuxième à Abu Dhabi, que Norris termine huitième au maximum et que Piastri ne gagne pas.

... il termine troisième à Abu Dhabi, Norris neuvième au maximum et Piastri ne gagne pas.

Oscar Piastri (392 points) est champion du monde de F1 pour la première fois si...

... il gagne à Abu Dhabi et que Norris termine sixième au maximum.

... il termine deuxième à Abu Dhabi, Norris dixième au maximum et Verstappen quatrième au maximum.

Remarque: en cas d'égalité de points, le classement est établi sur la base des classements respectifs lors des GP de la saison. Avant la course décisive d'Abu Dhabi, Norris, Verstappen et Piastri comptent chacun sept victoires. Toutefois, Norris (8) a un avantage sur Verstappen (5) et Piastri (4) en ce qui concerne les deuxièmes places.