Alinghi ne participera pas à Coupe de l'America en 2027

Alinghi ne participera pas à la Coupe de l'America 2027, faute d'accord avec le Defender Team New Zealand. Cette annonce survient peu après le retrait d'Ineos Britannia, laissant planer de grandes incertitudes sur l'événement à deux ans de l'échéance.

Alinghi Red Bull Racing se désengage de la Coupe de l'America Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Alinghi ne participera pas non plus à la prochaine Coupe de l'America en 2027, a appris Le Temps. Le défi suisse n'est pas parvenu à trouver un accord avec le Defender, le Team New Zealand, regrette Alinghi Red Bull Racing.

La nouvelle tombe à peine trois semaines après qu'Ineos Britannia avait annoncé renoncer à la 38e édition de la Coupe de l'America en raison de désaccords entre le défi britannique et l'équipe Athena Racing de son légendaire skipper Ben Ainslie.

Pas de soutien financier de la Nouvelle-Zélande

Les incertitudes sont donc grandes à deux ans de la prochaine édition. Le Defender doit notamment désigner la ville-hôte, après avoir appris que le gouvernement néo-zélandais refusait de soutenir financièrement sa tenue.

Double vainqueur de la compétition (2003, 2007), Alinghi était revenu en 2022 associé à Red Bull Racing, avec un accord initial portant sur deux éditions. Le défi cher à Ernesto Bertarelli a été stoppé dès les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton en septembre dernier à Barcelone, battu en sept régates par Britannia.