Voici comment la famille Kambundji a vécu les Sports Awards

La championne du monde de haies Ditaji Kambundji a été élue sportive de l'année 2025. Présents dans la salle pour la première fois, ses parents se sont montrés très impressionnés.

Marco Pescio

Après un véritable marathon d'interviews, Ditaji Kambundji, fraîchement élue sportive de l'année 2025, est chaleureusement félicitée au pied de la scène par sa maman, Ruth. L'athlète confie son prix à cette dernière qui s'exclame en riant: «C'est lourd».

Ruth Kambundji connaît déjà bien cette distinction, car sa première fille, Mujinga, de dix ans l'aînée de Ditaji, a déjà remporté ce trophée à deux reprises. Mais les succès de la reine du sprint remontent déjà aux années 2019 et 2022 et ses récompenses se trouvent chez elle. De son côté, la championne du monde de haies ne sait pas encore exactement où elle placera son dernier prix. «Probablement quelque part avec ma médaille d'or des championnats du monde.»

Des parents impressionnés

Dimanche, le poids du trophée n'est pas la seule chose qui surprend les parents Kambundji. Comme ils n'étaient pas présents en personne lors des sacres de Mujinga, ils se trouvaient pour la première fois dans les studios de la SRF à Zurich Leutschenbach.

Tous deux se disent impressionnés par la dimension de l'événement. Ruth Kambundji déclare: «C'était passionnant pour nous d'assister à tout ce qui se passe autour». Une fois le spectacle terminé, maman et papa posent avec leur fille Ditaji pour immortaliser le moment. Mujinga Kambundji est absente de la photo, car elle n'est déjà plus sur place à ce moment-là. La raison? L'athlète est directement rentrée à l'hôtel après l'émission, où la mère de son partenaire et entraîneur, Florian Clivaz, gardait leur bébé de quatre mois, Léon.

Peu de temps pour célébrer

Dimanche soir, la famille n'avait de toute façon pas l'intention de faire une grande fête. Et pour cause, Ditaji Kambundji s'est envolée ce lundi déjà pour un camp d'entraînement de Belek (Tur). Malgré tout, la Bernoise déclare: «Cet Award est une formidable reconnaissance pour tout ce que j'ai accompli l'année dernière. Je me réjouis de pouvoir en profiter avec mes proches».

La Bernoise s'est présentée aux Sports Awards dans une robe qu'elle a elle-même confectionnée. «Je ne sais pas si je le ferai désormais chaque année, mais j'en ferai peut-être encore une autre», confie-t-elle. Si elle maintient son niveau, elle aura sans aucun doute une nouvelle d'occasion d'en créer une nouvelle.