Vague de critiques
100 millions ne suffisent pas à OBJ

L’ancien receveur star de la NFL, Odell Beckham Jr. a déclenché une polémique, en affirmant qu’un contrat à 100 millions de dollars «ne garantit pas la sécurité financière».
Publié: il y a 28 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Invité sur le podcast «The Pivot», Odell Beckham Jr. a choqué en déclarant que, selon lui, un contrat de cinq ans à 100 millions de dollars ne garantit pas forcément un avenir tranquille. Il affirme qu’après impôts et commissions, «sur 100 millions, il en reste environ 60». Et ajoute qu’à ce rythme, «si tu dépenses 4 millions par an, ça fait 40 millions sur cinq ans». Difficile dans ces conditions de «faire durer» l’argent, d'après lui.

Débats houleux

Pour OBJ, le vrai problème vient aussi du manque d’éducation financière chez les joueurs: «On ne nous a jamais appris la gestion financière… On ne nous a pas donné ces outils.»

Ses propos ont immédiatement déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Beaucoup jugent qu’il est indigne de se plaindre d’un tel contrat quand on gagne des sommes astronomiques et que le joueur est «déconnecté» du quotidien de millions de fans.

D’autres saluent son honnêteté. Pour eux, Odell Beckham Jr. soulève un réel débat sur la pression financière et le coût de la vie des athlètes, même célèbres.

