Pour la première fois depuis 2014, une sauteuse à ski suisse participera aux Jeux olympiques. Sina Arnet a obtenu son billet grâce à sa 14e place vendredi à Falun, en Suède

Une Suissesse verra les JO en saut à ski

Une Suissesse verra les JO en saut à ski

Blick Sport

L'Obwaldienne Sina Arnet n'a eu besoin que de trois concours de Coupe du monde pour signer deux places dans le top 25 et ainsi valider sa qualification pour les JO de Milan-Cortina (6 au 22 février). Elle avait déjà terminé 24e à Lillehammer le week-end dernier.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sina Arnet n'avait jamais fait aussi bien que ce 14e rang en Coupe du monde. La sauteuse de 20 ans avait terminé une seule fois dans le top 20, en mars 2023 à Lillehammer.