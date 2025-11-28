Une Suissesse verra les JO en saut à ski

Blick Sport
L'Obwaldienne Sina Arnet n'a eu besoin que de trois concours de Coupe du monde pour signer deux places dans le top 25 et ainsi valider sa qualification pour les JO de Milan-Cortina (6 au 22 février). Elle avait déjà terminé 24e à Lillehammer le week-end dernier.
Sina Arnet n'avait jamais fait aussi bien que ce 14e rang en Coupe du monde. La sauteuse de 20 ans avait terminé une seule fois dans le top 20, en mars 2023 à Lillehammer.
