Une étape mémorable de sa carrière attend Mujinga Kambundji. La Bernoise veut revenir sur la piste après la naissance de son premier enfant. Photo: AFP

Matthias Dubach

Mujinga Kambundji est déjà la femme la plus rapide de Suisse. Bientôt, elle deviendra aussi la mère la plus rapide de Suisse! La sprinteuse d'exception a révélé vendredi qu'elle interrompait immédiatement sa saison pour une raison très particulière: elle et son ami Florian Clivaz attendent leur premier enfant.

Mujinga Kambundji indique l'automne comme date de naissance. Ce que la championne du monde en salle dit en revanche sans détour est qu'elle veut continuer à courir à toute vitesse sur la piste en tant que mère. «L'objectif est d'être à nouveau compétitive dès 2026. En 2028, j'aimerais être en finale olympique du 100 mètres pour la troisième fois consécutive», annonce-t-elle.

De plus en plus d'exemples dans le sport de haut niveau

Revenir au sport de haut niveau en tant que femme après un accouchement. En Suisse, la triathlète Nicola Spirig a été une pionnière. Dernièrement, les exemples de Suissesses qui ont fait une pause maternité pendant leur carrière se sont multipliés. La tenniswoman Belinda Bencic joue à nouveau au niveau mondial et l'amie sur le relais de Mujinga Kambundji, Sarah Atcho-Jaquier, est actuellement aussi enceinte.

La Bernoise, en revanche, écrit dans son communiqué qu'elle se sent surtout inspirée par la championne olympique du 100 mètres Shelly-Ann Fraser-Pryce et la championne du monde de saut de haies Nia Ali. Même en tant que mères, ces deux athlètes d'exception continuent à mettre être devant.

Être à nouveau au moins aussi rapide qu'avant l'accouchement, d'un point de vue médical, est-ce vraiment possible? Nora Wieloch est médecin-chef en médecine du sport à la clinique universitaire Balgrist de Zurich et dirige le secteur «Femme & sport».

«Revenir à la forme d'avant demande déjà un certain effort, explique-t-elle. Il y a simplement une modification hormonale, qui reste dans une certaine mesure aussi longtemps que la femme allaite après l'accouchement.» D'un point de vue purement physique, le tissu conjonctif a également besoin de temps pour revenir à son état initial.

Un «effet d'entraînement»

Mais Nora Wieloch affirme également que, d'un point de vue médical, il est possible pour les sportives bien entraînées d'être même plus performantes après l'accouchement qu'avant: «Le volume sanguin plus important et le débit cardiaque plus élevé ont un certain 'effet d'entraînement' pendant la grossesse.»

Mais l'experte met en garde contre le fait de ne considérer que l'aspect physique lors du retour d'une athlète dans le sport de haut niveau en vue d'une nouvelle compétitivité. «Un accouchement entraîne chez une femme des changements plus importants que ceux purement physiques.» Des facteurs tels que la récupération et la qualité du sommeil jouent également un rôle important.

«Être mère m'a rendue plus forte en tant qu'athlète»

Nora Wieloch mentionne une étude américaine qui s'est penchée sur le retour des sportives de haut niveau après un accouchement. Les exemples des femmes citées anonymement offrent toute la gamme. «Mon corps n'était plus le même, mon bassin ne se trouvait plus au même endroit», peut-on lire. Mais aussi: «Avec les hormones, je me suis sentie plus forte que jamais. C'était fou de voir à quelle vitesse je récupérais, je débordais d'énergie.»

En 2023, l'Américaine Nia Ali avait parlé avec Blick de sa carrière avec des enfants: «Je suis désormais certaine qu'être mère m'a rendue plus forte en tant qu'athlète. Savoir que même si je suis fatiguée et que je n'en ai pas vraiment envie, je peux faire quelque chose, cela m'a beaucoup aidée.» Des paroles que Mujinga Kambundji entendra certainement avec plaisir.