La sprinteuse Mujinga Kambundji va devenir maman!

Femme la plus rapide de Suisse, Mujinga Kambundji met un terme prématurément à sa saison 2025. La Bernoise a annoncé sur Instagram qu'elle allait devenir maman.

La Bernoise attend son premier enfant. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La saison 2025 de Mujinga Kambundji est déjà terminée. Pas pour une blessure, mais plutôt pour une belle raison. La Bernoise a en effet annoncé sur son compte Instagram qu'elle était enceinte. Son compagnon, le Valaisan Florian Clivaz, et elle-même attendent un enfant cette année.

«La saison est terminée, pour la plus belle des raisons, écrit la femme la plus rapide de Suisse sur ses réseaux. «Je suis incroyablement heureuse de partager que notre petit miracle est en route. Je me réjouis de revenir sur la piste en 2026.» Dans sa carrière, Mujinga Kambundji a participé à trois finales olympiques. Cette nouvelle signifie toutefois qu'elle ne pourra pas prendre part aux Mondiaux de Tokyo, en septembre prochain.

La Bernoise est la deuxième sprinteuse du relais 4x100 m dames des JO de Paris a dévoilé sa maternité. En février dernier, la Vaudoise Sarah Atcho-Jaquier avait également posté sur ses réseaux sociaux une photo d'échographie.