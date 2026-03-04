DE
FR

Une grande championne dit stop
La superstar du ski de fond Nadine Fähndrich va ranger ses skis

Un chapitre glorieux du ski de fond suisse va se fermer. La Lucernoise Nadine Fähndrich, médaillée olympique et mondiale, mettra fin à sa carrière au terme de la saison.
Publié: 18:46 heures
|
Dernière mise à jour: 19:11 heures
1/2
Nadine Fähndrich avec sa médaille olympique
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suissesse part avec le sentiment du devoir accompli. «Remporter une médaille olympique a toujours été mon rêve», a-t-elle expliqué dans le communiqué de la Fédération. Ce rêve a été concrétisé récemment lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina, où la Lucernoise a conquis la médaille d'argent en sprint par équipe avec Nadja Kälin.

Nadin Fähndrich a aussi décroché trois médailles mondiales durant sa carrière: argent en sprint par équipe avec Laurien van der Graaf à Oberstdorf en 2021, bronze avec Nadja Kälin dans la même épreuve à Trondheim en 2025 ainsi que le bronze en sprint individuel lors des mêmes Mondiaux en Norvège.

En onze saisons de Coupe du monde, la Suissesse a obtenu six victoires pour un total de 20 places sur le podium. «Avoir pu faire de mon hobby mon métier est un immense privilège. Je suis extrêmement reconnaissante pour toutes ces années pendant lesquelles j'ai pu travailler mes compétences et m'améliorer avec mon équipe», a dit celle qui disputera sa dernière course à la fin du mois lors des championnats de Suisse aux Diablerets.

