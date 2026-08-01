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Une arrivée à suspense!
Lorena Wiebes s'impose en patronne à Lausanne et prend le maillot jaune

Lorena Wiebes a remporté samedi à Lausanne la première étape du Tour de France Femmes. La Néerlandaise endosse du même coup la première tunique jaune de leader du général. Côté suisse, Noemi Rüegg s'est classée 5e et Marlen Reusser 10e.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Victoire pour Lorena Wiebes à Lausanne!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Lorena Wiebes a remporté samedi à Lausanne la première étape du Tour de France Femmes. La Néerlandaise, qui a devancé Kim Le Court et Demi Vollering au sprint, endosse du même coup la première tunique jaune de leader du général. Côté suisse, Noemi Rüegg s'est classée 5e et Marlen Reusser 10e.

Suchy fête le Tour!
Photo: keystone-sda.ch

Le 1er août n'a donc pas souri aux Suissesses. Noemi Rüegg a néanmoins signé un retour convaincant, trois mois après sa chute survenue lors de la 2e étape de la Vuelta. Mais la Zurichoise n'a rien pu faire face à la puissance de Lorena Wiebes au sommet de la côte de St-François (2,6 km à 4,6% de moyenne).

Marlen Reusser était également dans le coup au moment d'aborder la dernière difficulté de la journée. La Bernoise, qui fait partie des candidates à la victoire finale, s'est pourtant fait peur en chutant à 25 km de l'arrivée. Elle a assuré l'essentiel en parvenant à rejoindre le peloton principal.

Belle ambiance!
Photo: Getty Images

Cette première étape a été marquée par l'échappée de quatre coureuses, qui ont compté plus de six minutes d'avance sur le peloton. Emmené par la Tchèque Nikola Noskova, le quatuor a toutefois été repris à 6 km de l'arrivée.

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