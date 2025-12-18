DE
Un Suisse dans l'histoire
Exploit de Stefan Bellmont au championnat du monde de fléchettes

Stefan Bellmont a écrit une page d'histoire du sport lors des championnats du monde de fléchettes, à Londres. Il a battu Raymond van Barneveld et est le premier Suisse à se qualifier pour le 2e tour.
Publié: 10:32 heures
|
Dernière mise à jour: 10:39 heures
Cédric Heeb

Sensationnel Stefan Bellmont! Le Suisse a vaincu la légende vivante Raymond van Barneveld 3:0 et devient le premier Suisse à se qualifier pour le 2e tour d'un championnat du monde de fléchettes. Et ce, lors de sa deuxième apparition seulement sur la plus grande scène internationales. La Suisse des fléchettes est à la fête.

C’est une entrée en scène extrêmement forte du champion. Le quintuple champion du monde néerlandais remporte le premier set, puis «Belli» s’adjuge les six suivants. Au championnat du monde, cela signifie: 2 sets à 0. Dans la troisième manche, il réussit également le break d’entrée, gagne le leg de mise en jeu de «Barney», puis le sien. Il s’agit du huitième leg consécutif pour le joueur de 36 ans, il ne lui en manque plus qu’un pour réaliser l’exploit. Quelques instants plus tard, c’est chose faite!

Et ce, bien que le Suisse affiche une moyenne de 91,36, légèrement inférieure à celle de son adversaire (92,50). «Belli» fait toutefois la différence avec un taux de doubles proche de 40 % (25 % pour van Barneveld). «Je n’arrive pas encore à réaliser. Maintenant, on va boire un coup», déclare le Suisse lors de l’interview du vainqueur sur Sport1. Désormais assuré d’empocher au moins 25 000 livres (26 600 francs), il ajoute que représenter la Suisse sur la plus grande scène possible «me rend méga fier». Lors de la conférence de presse qui suit, les mots lui manquent.

Stefan Bellmont, qui s'est qualifié pour les championnats du monde en remportant le classement général du PDC Challenge Tour, disputera son match du deuxième tour avant Noël. Dimanche, vers 16 heures, il affrontera l'Australien Damon Heta (38 ans, No 16 mondial).

