Marcel Hug gagne encore à Chicago

Marcel Hug a remporté le marathon de Chicago pour la 6e fois, dominant la course dès le 10e kilomètre. Chez les femmes, Manuela Schär a décroché la 2e place au sprint, derrière l'Américaine Susannah Scaroni.

Un sixième sacre pour le Thurgovien

Marcel Hug a largement devancé ses adversaires au marathon de Chicago dimanche. (Archives) Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Marcel Hug s'est imposé pour la 6e fois de sa carrière au marathon de Chicago, aux Etats-Unis ce dimanche. Chez les dames, Manuela Schär s'est hissée à la 2e place.

Victorieux à Berlin fin septembre, le Thurgovien de 39 ans a pris les commandes dès le 10e kilomètre et a dès lors fait course en tête pour terminer en 1h23'20. Il a relégué son plus proche poursuivant, le Britannique David Weir à plus de 4 minutes. L'Américain Aaron Pike a complété le podium.

La Lucernoise Manuela Schär s'est adjugé la 2e place au sprint face à l'Américaine Tatyana Mcfadden en 1h39'03. L'Américaine Susannah Scaroni a mené la course de bout en bout pour s'imposer avec plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivantes. La Thurgovienne Catherine Debrunner, récente quintuple médaillée d'or aux Mondiaux de New Dehli, a terminé 6e.