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Trois sur trois pour le Belge
Wout van Aert est inarrêtable au Danemark!

Wout Van Aert a remporté vendredi la troisième étape du Tour du Danemark à Vejle. Il s'agit de son troisième succès en trois jours. Quel cador!
Publié: il y a 17 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Wout van Aert, beaucoup trop fort pour ses petits camarades.
Photo: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto via AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Wout Van Aert a remporté vendredi la troisième étape du Tour du Danemark à Vejle. Il s'agit de son troisième succès en trois jours.

Le leader du classement général avait déjà empoché les deux premières étapes d'abord en s'adjugeant un sprint à huit coureurs mercredi avant de voir la photo-finish l'annoncer vainqueur au détriment de Jensen Plowright, un temps annoncé vainqueur, jeudi à nouveau lors d'un sprint.

Le Belge de 31 ans signe sa cinquième victoire de la saison, la 56e de sa carrière.

Il possède désormais 20 secondes d'avance sur le Slovaque Lukas Kubis, qu'il a devancé de deux secondes à l'arrivée de cette étape-reine entre Fredericia et Vejle grâce à une attaque dans la montée à 800 mètres de l'arrivée.

Il avait dû renoncer au Tour de France

Vainqueur de Paris-Roubaix en avril, Wout Van Aert a fait son retour en compétition dans ce Tour du Danemark après avoir été contraint de renoncer au Tour de France en raison d'une blessure au coude droit survenue à l'entraînement.

Après le Tour du Danemark, qui se termine dimanche, il participera au Tour d'Espagne (22 août-13 septembre) puis s'alignera sur les Championnats du monde à Montréal fin septembre.

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