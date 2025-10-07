Cinq paires suisses participeront aux Championnats du monde de beachvolley à Adélaïde du 14 au 23 novembre.

La paire Tanja Hüberli et Leona Kernen prendra fin en 2026, avec le retour de Nina Brunner. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Trois équipes masculines et deux équipes féminines suisses prendront part aux Championnats du monde de beach-volley, qui se dérouleront à Adélaïde à la mi-novembre, a annoncé la fédération.

Le tournoi Challenge de Veracruz, au Mexique, qui s’est achevé dimanche, constituait la dernière étape comptant pour le classement mondial. Yves Haussener et Julian Friedli, tout comme Adrian Heidrich et Jonathan Jordan, ont saisi leur chance lors de cette ultime compétition et décroché leur billet pour l’Australie grâce à une belle performance finale. Marco Krattiger et Leo Dillier représenteront également la Suisse, leur qualification ayant été assurée par leur position au classement mondial.

Du côté féminin, les deux meilleures paires helvétiques, Anouk Verge-Depré et Zoé Verge-Depré ainsi que Tanja Hüberli et Leona Kernen, avaient déjà validé leur participation grâce à leur rang au classement mondial.

Les Championnats du monde de beach-volley, organisés tous les deux ans, réuniront à Adélaïde, du 14 au 23 novembre, 48 équipes masculines et 48 équipes féminines en lice pour les médailles.