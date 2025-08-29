DE
Juan Ayuso s'impose, Vingegaard reste second
L'équipe UAE domine même sans Pogacar sur la Vuelta

Juan Ayuso a enlevé la 7e étape de la Vuelta au terme d'une nouvelle arrivée dans les Pyrénées. Le maillot de leader reste sur les épaules du Norvégien Torstein Traeen.
Juan Ayuso s'est imposé à Cerler.
Photo: AFP
Une fois encore, c'est un coureur de l'équipe UAE qui s'est imposé. Juan Ayuso a remporté la troisième victoire consécutive pour son équipe dans cette étape de montagne de 188 km. Même sans Tadej Pogacar, qui fait une pause, l'équipe espère bien battre le grand favori Jonas Vingegaard dans la lutte pour la victoire finale dans ce 80e Tour d'Espagne.

Ayuso, qui avait craqué la veille, s'est imposé à l'issue d'une échappée de douze coureurs. Il a distancé d'1'14 l'Italien Marc Frigo. Le groupe des favoris a atteint l'arrivée à Cerler, non loin de la frontière française, avec un retard de 2'30.

Vingegaard reste second

Dans la dernière ascension, João Almeida a tenté une attaque sur Jonas Vingegaard, sans succès. Le maillot rouge Torstein Traeen a conservé son chandail. Le Norvégien mène toujours le classement général avec 2'33 d'avance sur Jonas Vingegaard.

Après deux journées difficiles, les sprinters devraient avoir un terrain plus favorable lors de la 8e étape samedi. Le parcours de 163,5 km, principalement plat, mène de Monzon à Saragosse, avant la prochaine arrivée en montagne dimanche, qui clôturera la première semaine de cette Vuelta.

