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Le programme officiel du Tour de France Femmes 2026

Du 1er au 9 août, les 9 étapes du Tour de France Femmes 2026 se dérouleront, de Lausanne à Nice. Le Grand Départ sera donc donné en Suisse, où la Bernoise Marlen Reusser espère briller.
Publié: 12:20 heures
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
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La Française Pauline Ferrand-Prévot est la tenante du titre sur le Tour de France Femmes.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Le Tour de France masculin à peine terminé que la Grande Boucle féminine prend sa suite. En effet, le Tour de France Femmes 2026 se tiendra du samedi 1er au dimanche 9 août. Son «Grand Départ» sera donné en Suisse. Puis, suivront 9 étapes, jusqu'à l'ultime bastion, à Nice.

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Au total, 147 coureuses vont parcourir ces 1174 kilomètres (pour 18'775 mètres de dénivelé positif, dont une arrivée au Mont Ventoux), de la Suisse à la Côte d'Azur. Parmi elles, les stars et favorites Pauline Ferrand-Prévot (vainqueur en 2025) et Demi Vollering (vainqueure en 2023), sans oublier Kasia Niewiadoma-Phinney (vainqueure en 2024).

Du côté des Suissesses, la cheffe de fil se nomme Marlen Reusser. La Bernoise, championne du monde du contre-la-montre 2025, vise également la plus haute marche du podium. La jeune zurichoise Noemi Rüegg, qui a porté le maillot rouge à la Vuelta cette année, est la seule autre représentante helvète du peloton.

Le Grand Départ suisse

Le 1er août, jour de fête nationale, le Tour de France Femmes partira de Lausanne, pour une étape en boucle de 138 km, qui ira jusqu'à Payerne et Yverdon. Le lendemain, les coureuses iront de la capitale du cyclisme, Aigle, jusqu'au bout du Léman, à Genève. Le tout en contournant Lausanne et sur presque 148 km. Le peloton quittera la Suisse lors de la troisième étape, après un départ de la cité de Calvin.

Les étapes

  • 1re étape: Lausanne - Lausanne (138 km), samedi 1er août
  • 2e étape: Aigle- Genève (147,9 km), dimanche 2 août
  • 3e étape: Genève - Poligny (156,5 km), lundi 3 août
  • 4e étape: Gevrey-Chambertin - Dijon (21 km, contre-la-montre), mardi 4 août
  • 5e étape: Mâcon - Belleville-en-Beaujolais (140 km), mercredi 5 août
  • 6e étape: Montbrison - Tournon-sur-Rhône (153,4 km), jeudi 6 août
  • 7e étape: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux (146,8 km), vendredi 7 août
  • 8e étape: Sisteron - Nice (171,9 km), samedi 8 août
  • 9e étape: Nice - Nice (99,2 km), dimanche 9 août
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