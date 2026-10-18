Michèle Bertschi, 26 ans, a brillé au Caire en remportant une victoire à la carabine 300 m couché. Faute d'un nombre suffisant de participantes, son titre mondial restera toutefois officieux.

La Bâloise Michèle Bertschi championne du monde officieuse de tir

La Bâloise Michèle Bertschi championne du monde officieuse de tir

ATS Agence télégraphique suisse

Michèle Bertschi est championne du monde officieuse de tir. Dimanche au Caire, la Bâloise de 26 ans a triomphé à la carabine à 300 mètres en position couchée. Mais cette épreuve n'a pas été comptabilisée officiellement en raison du faible nombre de participantes.

Pour Michèle Bertschi, un titre aurait constituté sa première médaille individuelle aux Championnats du monde. Par équipe, elle a remporté l'or (carabine à 300 m en position couchée) et l'argent (carabine à 300 m aux trois positions) à Bakou en 2023. Anja Bachmann-Senti a assuré un doublé suisse en prenant la 2e place.

Médaille officielle chez les hommes

La délégation helvétique avait également obtenu deux médailles finalement inofficielles, pour le même motif, samedi dans le match aux trois positions. Marta Szabo s'était classée 2e, juste devant Anja Bachmann-Senti.

L'équipe de Suisse masculine a en revanche bel et bien décroché la médaille de bronze samedi dans le match aux trois positions, où elle était double tenante du titre. Le trio composé de Gilles Dufaux, Pascal Bachmann-Senti et Simon Maag a manqué de justesse la 2e place, terminant à 2 points de l'Autriche.