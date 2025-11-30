DE
FR

Championne olympique en 2021
Légende du tir suisse, Nina Christen tire sa révérence

Nina Christen, championne olympique de tir, a annoncl sa retraite à 31 ans. La Nidwaldienne, médaillée d'or et de bronze à Tokyo en 2021, quittera la compétition fin 2023. Elle est actuellement la tireuse suisse la plus titrée.
Publié: 16:30 heures
Nina Christien reste la tireuse suisse la plus titrée à ce jour.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une page du tir suisse se tourne. A 31 ans, Nina Christen, championne olympique à Tokyo en 2021, a décidé de tirer sa révérence à la fin de l'année comme l'a annoncé la fédération dimanche.

La Nidwaldienne avait remporté deux breloques au Japon. En plus de l'or du tir à la carabine 3 positions à 50 m, elle avait enlevé le bronze du tir à la carabine à 10 m. Celle qui était porte-drapeau de la délégation helvétique à Paris avec Nino Schurter est actuellement la tireuse suisse la plus titrée.

La tireuse sportive Nina Christen mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année, comme l'a annoncé dimanche la fédération. La championne olympique de 2021 est actuellement la tireuse suisse la plus titrée. Cette année, elle a remporté l'argent par équipe à 3 positions avec Emely et Vivien Jäggi lors des Championnats du monde au Caire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus