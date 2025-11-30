Légende du tir suisse, Nina Christen tire sa révérence

Nina Christen, championne olympique de tir, a annoncl sa retraite à 31 ans. La Nidwaldienne, médaillée d'or et de bronze à Tokyo en 2021, quittera la compétition fin 2023. Elle est actuellement la tireuse suisse la plus titrée.

ATS Agence télégraphique suisse

Une page du tir suisse se tourne. A 31 ans, Nina Christen, championne olympique à Tokyo en 2021, a décidé de tirer sa révérence à la fin de l'année comme l'a annoncé la fédération dimanche.

La Nidwaldienne avait remporté deux breloques au Japon. En plus de l'or du tir à la carabine 3 positions à 50 m, elle avait enlevé le bronze du tir à la carabine à 10 m. Celle qui était porte-drapeau de la délégation helvétique à Paris avec Nino Schurter est actuellement la tireuse suisse la plus titrée.

