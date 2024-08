La sixième étape part des rayons d'un supermarché

La sixième étape est partie de manière fictive depuis un magasin Carrefour.

Blick Sport

L'image a de quoi faire sourire, voire même rire. Mais elle est bien réelle. La sixième étape du Tour d'Espagne est bel et bien partie ce jeudi après-midi depuis les rayons du magasin Carrefour de Jerez de la Frontera, ville de 200'000 habitants située dans le sud de l'Espagne.

La raison? L'enseigne française est l'un des partenaires de la course cycliste et même le sponsor principal de l'actuel maillot rouge: le Slovène Primoz Roglic, triple vainqueur de l'épreuve. Mais rassurez-vous, ce départ n'était que fictif et les cyclistes ont naturellement retrouvé le bitume pour lancer véritablement l'étape une fois le centre commerciale traversé sur un rythme de sénateur.

164 kilomètres au programme ce jeudi

L'étape de ce jeudi se terminera à Yunquera, situé à 164 km du Carrefour de Jerez de la Frontera. Mais d'ici-là, trois cols devront être passés par les cyclistes: le Puerto del Viento, le Puerto Martinez et l’Alto de las Abejas.

Au classement général, Primoz Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) est donc en tête et porte le maillot rouge, huit secondes devant le Portugais João Almeida (UAE Emirates) et 32 secondes devant Enric Mas (Movistar). Stefan Kung, Suisse le mieux classé, est actuellement 62e, à 8'38'' du leader. Mauro Schmid est, lui, 106e à 14'12''.