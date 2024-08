À quelle heure faut-il allumer sa télé pour regarder Athletissima?

Le podium olympique de la hauteur sera présent à Paris.

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour répondre à la question qui est dans le titre, une seule réponse est normalement acceptable: 19h45, soit le début de la prise d'antenne de la RTS. Athletissima est un meeting passionnant qui mérite d'être suivi du début à la fin.

Mais on peut aussi comprendre que certains ont des obligations, comme un apéro après le travail qui se rallonge ou un souper entre amis. Pas de panique. Blick vous donne les cinq points forts de la soirée pour être sûr de ne rien rater de la compétition lausannoise. Bien sûr, ce choix est subjectif et toutes les disciplines auraient mérité d'être dans ce classement.

20h10 – Le saut en hauteur femmes

Pour l'une des premières disciplines de la soirée, Lausanne a réussi le joli pari de réunir le podium complet des Jeux olympiques de Paris. Beaucoup d'yeux seront rivés sur Yaroslava Mahuchikh. L'Ukrainienne, titrée dans la capitale française, a battu le record du monde de la hauteur juste avant les JO. En sautant à 2m10, elle a effacé une marque vieille de 37 ans.

20h20 – Le saut en longueur hommes

Tout comme à la hauteur femmes, le podium olympique sera présent à Athletissima. Et celui qui a terminé avec la médaille en chocolat – le Suisse Simon Ehammer – également. Il aura d'ailleurs une revanche à prendre après les Jeux. Même si, comme il l'a dit en conférence de presse d'avant-meeting, il sait qu'il aura besoin de chance pour battre le Grec Miltiadis Tentoglou, champion olympique et métronome incroyable.

21h10 – Le 110 m haies

Vous commencez à en avoir l'habitude, mais, à nouveau, les trois premiers des JO de Paris seront présents à Athletissima. L'Américain, champion olympique, Grant Holloway sera forcément la tête d'affiche d'une course à laquelle prendra également part le Suisse Jason Joseph. À noter que le dernier record du monde qu'a vécu Athletissima était dans cette épreuve, lorsque le Chinois Liu Xiang avait abaissé la marque en 12"88 en 2006.

21h31 – Le 400 m haies femmes

Sur le tartan de Paris, on s'attendait à un incroyable duel entre Sydney McLaughlin-Levrone et Femke Bol lors de la finale du 400 m haies. Celui-ci n'a finalement pas eu lieu, l'Américaine ayant dominé la compétition et réussi un nouveau record du monde. La Néerlandaise, qui est restée loin de ses standards, aura envie de revanche ce jeudi soir à la Pontaise – même si la nouvelle championne olympique ne sera pas présente.

21h42 – Le 200 m hommes

Premier champion olympique africain sur sprint, Letsile Tebogo voudra montrer à Lausanne que son titre à Paris n'était pas dû à la chance. Si le reste du podium parisien n'est pas présent, le Botswanais aura fort à faire pour l'emporter – surtout qu'il ne s'est pas entraîné depuis 8 jours. À noter dans cette épreuve la participation du Genevois champion d'Europe Timothé Mumenthaler et du Grison William Reais.