La Mondomania s'est emparée d'Ouchy

Mondo Duplantis a joué au jeu des selfies.

Les premiers applaudissements se font entendre sur le coup des 17h. Mondo Duplantis vient-il de réussir son tout premier saut dans lors du City Event d'Athletissima? Du tout. Le perchiste sudéois a fait son apparition sur la piste de la place de la Navigation et s'est approché du matelas de réception. C'est tout. Mais déjà, la foule est conquise. Pour le voir à l'œuvre de manière officielle, il faudra toutefois attendre 18h34 et 5m62. À titre de comparaison, le Valaisan Valentin Imsand n'était déjà plus dans le concours.

Mais avant de revenir sur un premier saut plus que facile, il faut dire que Mondo Duplantis s'est un peu fait attendre. L'homme que tout le monde était venu voir. Les drapeaux suédois n'ont que rarement été autant nombreux sur un seul lieu en Suisse. Et lors de la présentation des athlètes, c'est logiquement lui qui a récolté le plus d'encouragements du public – de loin. À ce moment, Armand Duplantis adresse une révérence au public. Mais ça devrait être l'inverse, pour saluer le roi de la perche et de l'athlétisme.

L'histoire de la chaussure

Au moment de sa première tentative de la soirée, pas besoin de voir Mondo Duplantis au bout de la piste pour savoir qu'il allait sauter. De nombreux téléphones étaient de sortie pour pouvoir capturer un instant de magie, au moment où le Suédois s'élevait dans les airs d'Ouchy. Son saut «réel» pour cette barre à 5m62 a été calculé à 5m93. Facile.

Le Scandinave s'est même payé le luxe de faire l'impasse sur la barre dix centimètres plus haute. Que faire en attendant? Signer des chaussures, tout simplement. À l'image de celle apportée par Valentin Imsand, le Valaisan et benjamin de cette compétition. «Ma sœur m'a donné une chaussure qu'un spectateur voulait faire signer, explique le perchiste suisse. J'ai profité d'aller faire la tournée.»

Armand Duplantis a fait un selfie avec les officiels après la compétition.

Sauf que quiproquo il y a eu entre Valentin Imsand et Armand Duplantis. Puisque, quand on parle au Suédois de cette semaine, il a un discours qui prête à sourire quand on connaît les coulisses. «Je trouve ça cool et j'aurais aimé avoir quelque chose à faire signer pour mon premier concours», sourit Duplantis… qui pense donc que le Valaisan a fait signer sa propre chaussure. «Je me souviens des premiers meetings que j'ai faits et je voyais Renaud (ndlr: Lavilennie, son idole). Ça ressort l'enfant qui est en toi.»

«Ils sont comme nous»

Si ce n'était pas pour lui, nul doute que Valentin Imsand a également eu des étoiles dans les yeux au moment de concourir avec les plus grands de son sport. «Au début, c'était impressionnant, avoue-t-il. Et après, tu te rends compte qu'ils sont comme nous.» Avec Mondo, ils ont d'ailleurs discuté de la playlist des athlètes, une conversation somme toute banale.

Mais retour sur le concours où, à 5m92, Mondo Duplantis est – évidemment – passé à son premier essai (6m17 en saut «réel»). À ce moment, un supporter suédois a décidé d'enlever son couvre-chef en signe de respect pour son nouveau monarque, le roi Duplantis. C'est la dernière barre sur laquelle il a de la concurrence, puisque Sam Kendricks échouera plus tard à 6m00.

Seul, Mondo Duplantis a décidé de battre – et même d'exploser – son record du meeting. De 6m10 à 6m15. Après deux tentatives ratées et sous les conseils de son idole Renaud Lavillenie, le Suédois y est parvenu. Comme jamais, la foule de la place de la Navigation a exulté pour un athlète. Des «Mondo! Mondo! Mondo!» sont alors descendus du public. Signe qu'il allait arrêter là, Armand Duplantis a enlevé sa chaussure.

Le Suédois est désormais citoyen de la commune libre d'Ouchy.

Énormément sollicité, il a pris le temps de faire un selfie avec les bénévoles, signer des autographes et… recevoir un passeport de citoyen d'honneur à vie de la commune libre d'Ouchy. Toujours souriant, la superstar suédoise s'est prêtée au jeu. Tout comme lors des interviews après le concours, lorsqu'il a enchaîné de longues minutes devant les caméras. «D'une manière un peu bizarre, concourir ici, c'est un peu comme devant une foule de 75'000 personnes aux JO. Le lien avec le public est vraiment cool, on peut voir les visages passionnés.»

Et après la zone mixte, Armand Duplantis a de nouveau pu le faire puisqu'une foule assez impressionnante de jeunes supporters l'a attendu. Histoire de faire, encore et toujours, de nombreux selfies.