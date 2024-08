Mondo Duplantis, imbattable dans le ciel lausannois

Mondo Duplantis a dominé le concours à la perche du City Event à Athletissima.

Matthias Davet Journaliste Blick

La surprise n'est pas de taille. Champion olympique et détenteur du record du monde du saut à la perche, Mondo Duplantis a dominé de la tête et des épaules le concours à la perche d'Athletissima. Car ce mercredi soir, ce sont les meilleurs perchistes du monde qui étaient à l'honneur lors du traditionnel City Event, sur la place de la Navigation d'Ouchy. Et Mondo Duplantis, qui évolue sur une autre planète, ne leur a laissé aucune chance. Le Suédois s'est élevé à 6m15, soit 23 centimètres plus haut que son dauphin, l'Américain Sam Kendricks. Nouveau record du meeting.

Déjà lors de l'échauffement, le meilleur perchiste du monde semblait si facile. Au moment où il est entré en lice (5m62), un des concurrents n'était déjà plus là. Cette première barre, le Suédois l'a passée avec une aisance folle, s'envolant 31 centimètres plus haut qu'elle.

Après avoir fait l'impasse sur la barre suivante, le public lausannois a retrouvé Mondo Duplantis à 5m82. Facile, à nouveau. Par contre, le Français et ancien recordman du monde Renaud Lavillenie a buté sur cette hauteur, finissant à la 8e place de ce City Event. «Lausanne, c'est ma deuxième maison», a souri le champion olympique 2012, après sa 15e participation au bord du Léman.

Deux hommes ont passé 5m92

La barre de 5m92, seuls deux hommes l'ont passée. Duplantis, évidemment, et le médaillé d'argent à Paris, Sam Kendricks. La troisième place du podium s'est donc partagée entre trois hommes, à savoir Kurtis Marschall, Sondre Guttormsen et Ernest Obiena.

Le mano à mano entre l'Américain et le Suédois n'a pas eu lieu. Sam Kendricks n'est pas parvenu à franchir la mythique barre des 6m00, tandis que Mondo Duplantis l'a fait sur son premier essai. Loin de vouloir s'arrêter, le Scandinave a voulu battre son propre record du meeting de 5 centimètres, voulant le faire passer à 6m10 à 6m15. Après un premier échec et une frayeur sur son deuxième essai, il est parvenu à passer cette incroyable barre, sous les cris de la foule.

Mais cette victoire – la 31e sur les 32 derniers concours auxquels il a pris part – permet à Mondo de triompher pour la troisième fois sur un City Event à Lausanne.

Publicité

De l'expérience pour Valentin Imsand

Pour sa première dans une Diamond League, le régional de l'étape Valentin Imsand n'a pas pu battre sa meilleure performance de la saison. Le Valaisan s'est arrêté après la première barre, à savoir 5m35. Ses trois essais à 5m52 ont, malheureusement pour lui, échoué.

«J'ai été blessé durant 8 semaines, donc je suis content d'avoir au moins franchi une barre», a lâché le perchiste de 19 ans après sa compétition. Nul doute qu'il a acquis une précieuse expérience en vue des Mondiaux des moins de 20 ans, qui auront lieu au Pérou la semaine prochaine.