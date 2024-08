«Le saut à la perche, c'est comme un film de Tarantino»

Le podium olympique va s'affronter à Lausanne ce mercredi.

Matthias Davet Journaliste Blick

Comme en 2022, les meilleurs perchistes du monde vont s'approprier Ouchy le temps d'une soirée – avec, évidemment, Mondo Duplantis en tête de file. Le tout récent champion olympique et détenteur du record du monde va illuminer de sa classe et sa prestance le bord du Léman. D'ailleurs, son principal adversaire – le médaillé d'argent à Paris américain Sam Kendricks – ne s'y trompe pas. «Pourquoi devrais-je essayer de le battre? C'est le meilleur de tous les temps, c'est mission impossible», rigole-t-il à la veille du City Event, l'événement d'Athletissima hors du stade de la Pontaise.

Cette compétition, Mondo Duplantis la connait bien puisqu'il y prendra part pour la troisième fois de sa carrière. Il y a deux ans, il avait battu le record du meeting à Ouchy. «Sauter dans la rue, c'est différent mais dans le bon sens, appuie le Suédois. On a une relation différente avec le public, vu qu'on n'est pas à 40 mètres. La connexion est plus réelle.» Le meilleur perchiste du monde souligne aussi que là, les personnes lambdas se rendent c

ompte à quel point la barre est haute.

Un cirque ambulant

Athletissima a eu le luxe de pouvoir réunir le podium olympique sur la terrasse d'un hôtel lausannois – et pour le City Event de mercredi. Mondo Duplantis et Sam Kendricks sont accompagnés du Grec Emmanouil Karalis, moins habitué à la lumière et plus discret que ses deux acolytes. Mais ce mercredi, il va faire au mieux pour tenir la dragée haute à ses deux concurrents, lui qui vit «la meilleure année de sa vie».

«Le saut à la perche vit une période fascinante», précise Armand Duplantis. Le Suédois se réjouit énormément de pouvoir à nouveau prendre part à la compétition, après une pause bien méritée post-JO. «On est là pour faire le show et ça tombe bien, vu qu'on est un peu comme un cirque ambulant, sourit-il. Le tout est plus informel.»

Une vision que partage Sam Kendricks. «Quand on me demande ce qu'est mon événement préféré, je réponds le City Event et Lausanne», s'exclame l'Américain. Il dit aussi apprécier la piste, sur laquelle son meilleur saut est de 5m92. «Mais j'espère le battre mercredi», promet-il.

«Mondo fait une sieste en attendant son saut»

Ce que Sam Kendricks adore aussi lors des City Event, c'est la possibilité d'être en quelque sorte le centre de l'attention. Il revient, pour donner un exemple, sur son expérience lors de la finale olympique. «On est là mais on doit faire des pauses à cause des autres événements, des cérémonies protocolaires et on a Mondo qui fait une sieste en attendant son saut, pose le décor en rigolant l'Américain. La télévision vous fait attendre et parfois, ça fait mal.» Sam Kendricks voit aussi tout la dramaturgie autour du concours, quand il suit son cours naturel. «C'est comme un film de Tarantino et tout le monde aime cela», image-t-il.

Même si dans ce scénario, on ne sait pas s'il y aura une fin heureuse. Le public d'Ouchy verra-t-il un record du monde de Duplantis? Ce n'est pas possible de le savoir. Mais une chose est sûre: le champion et vice-champion olympique ont promis que, si le Grec Emmanouil Karalis dépassait la mythique barre des 6m00, ils allaient le jeter dans le lac. Et rien que pour ça, venir à Ouchy peut valoir la peine.