À Zurich, Mondo Duplantis va changer de discipline

1/5 La superstar du saut à la perche Armand Duplantis s'essaie au sprint.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Letzigrund accueillera un duel inhabituel le mercredi 4 septembre. Armand Duplantis et Karsten Warholm s'affronteront sur 100 m à la veille du meeting de la Diamond League à Zurich.

Ils sont tous deux champions olympiques et détenteurs de records du monde dans leur domaine: Duplantis à la perche et Warholm sur 400 m haies. Le Suédois et le Norvégien vont se retrouver maintenant sur la piste de tartan de Zurich pour un duel de sprint dont l'issue semble totalement ouverte.

Leurs meilleurs temps ne sont pas très éloignés: Warholm a réalisé un temps de 10"49 en 2017, tandis que Duplantis a couru le 100 m en 10"57 seulement un an plus tard. Ce dernier a lancé un défi au sauteur de haies via les médias sociaux, et celui-ci a finalement accepté cette compétition spectacle entre deux superstars de l'athlétisme.