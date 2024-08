La médaillée de bronze jurassienne Audrey Gogniat quitte la Suisse!

1/6 Après son coup d'éclat aux Jeux olympiques, Audrey Gogniat part vers un nouveau pays.

Nicola Abt

Audrey Gogniat (21 ans) n'a pas le temps de se reposer! Après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques, la Jurassienne se prépare actuellement à sa nouvelle vie aux Etats-Unis. Elle s'apprête en effet à traverser l'Atlantique, le grand voyage étant prévu pour le 21 août. Elle y entamer des études de sport de quatre ans dans une université de l'État américain du Mississippi. Plus tard, Audrey Gogniat aimerait travailler comme professeure de sport.

Le projet américain est prêt depuis un an. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte à l'époque: gagner une médaille olympique - et ce que cela implique. Ces dernières semaines, les rendez-vous se sont enchaînés. Son téléphone portable est rempli de messages de félicitations. «Je veux répondre personnellement et en détail à chaque message, c'est pourquoi tout prend un peu plus de temps», s'excuse-t-elle. Elle ne sait pas encore où elle accrochera sa médaille. Ses pensées sont actuellement ailleurs.

Un petit peu d'appréhension

Audrey Gogniat réfléchit à ce dont elle a absolument besoin aux Etats-Unis et à ce qui peut rester en Suisse. De plus, certains détails doivent encore être réglés. «C'est déjà un peu stressant». Lorsqu'elle pense à sa nouvelle étape de vie, elle ressent une grande impatience et une petite appréhension. «Je ne sais pas exactement ce qui m'attend. Cela me fait aussi un peu peur».

La Jurassienne va fréquenter l'University of Mississippi à Oxford. Avec environ 23 000 étudiants, il s'agit de la plus grande université de l'Etat du Mississippi. Lorsqu'Audrey Gogniat y est venue en visite, elle s'est tout de suite sentie très à l'aise. De plus, les conditions générales pour la suite de sa carrière sportive sont optimales. «Il y a un stand de tir là-bas. Je pourrai donc aussi m'améliorer pendant cette période». Son appartement se trouve un peu en dehors du campus. Ce qui rassure la Suissesse? Son niveau d'anglais, elle qui parle déjà assez bien la langue. Ainsi, la spécialiste de tir devrait rapidement trouver ses marques dans sa nouvelle vie.