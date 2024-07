Audrey Gogniat première médaillée suisse!

Audrey Gogniat est médaillée!

Matthias Davet Journaliste Blick

La délégation jurassienne était en nombre à Châteauroux pour vivre la finale du tir à la carabine à 10 m de sa protégée, Audrey Gogniat. Et elle n’a pas fait le déplacement pour rien! Elle a décroché le bronze dans la discipline.

Et la Jurassienne a magnifiquement débuté sa partie. Après les cinq premiers tirs, elle pointait à la deuxième place, à seulement 0.1 point de Yuting Huang. Était-elle partie pour un exploit? Les cinq tirs suivants ont été un peu plus compliqués, la voyant reculer à la troisième place, à 0.2 points de la deuxième place.

Place désormais à l'élimination directe. Le principe est simple: on garde les points des deux premières séries, on fait deux tirs et la dernière est à chaque fois éliminée. Audrey Gogniat avait donc un petit matelas pour les premiers tours.

Tremblé jusqu'au bout

Toujours solide dans ces tirs à élimination, la tireuse du Noirmont a consolidé sa troisième place. Mais l'Américaine Sagen Maddalena revenait fort au fil de la compétition. Avec 0.5 point d'avance alors qu'il restait cinq concurrentes, la Jurassienne était toutefois bien partie. À quatre concurrentes, elle avait 1.0 point d'avance. Sauf craquage dans les deux derniers tirs, le bronze lui tendait les bras. Mais l'avant-dernier tir était compliqué, Audrey Gogniat réalisant un 9.9. L'écart est descendu à 0.5 point.

Mais la Jurassienne n'a pas tremblé, réalisant un dernier tir à 10.7! Audrey Gogniat a décroché sa première médaille aux Jeux olympiques à 21 ans. Devant ses proches. Magnifique! Et la finale a été tendue jusqu'au bout, la Coréenne Hyajin Ban ayant besoin d'un tir décisif pour devenir championne olympique.