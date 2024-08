Armand Duplantis saute ce mercredi dans le ciel lausannois

Armand Duplantis sautera à Ouchy ce mercredi à 18h.

Citius, Altius, Fortius. Ou en français: «Plus vite, plus haut, plus fort.» S'il y a un athlète qui a parfaitement personnifié la devise olympique à Paris lors des derniers JO, c'est Armand Duplantis. Le Suédois a – c'était attendu – remporté le concours à la perche, laissant à 30(!) cm son dauphin, l'Américain Sam Kendricks. Surtout, il a offert à l'athlétisme son moment le plus fort de ces Jeux en franchissant une barre à 6m25, battant ainsi son propre record du monde. La foule était en délire au Stade de France.

Dès sa jeunesse, Armand Duplantis sait que l'athlétisme lui tend les bras. Né en Louisiane en 1999 d'un père d'origine cajun et d'une mère suédoise. Les deux sont des sportifs, cette dernière en heptathlon et son père, Greg… à la perche, évidemment. D'ailleurs, celui qui est depuis toujours son entraîneur a grimpé à un niveau honorable puisqu'il a atteint la barre de 5m80 dans sa carrière.

D'emblée chez les Duplantis, on sait dans quoi Armand sera baigné. Alors que le futur perchiste n'a que 4 ans, il possède un sautoir dans son jardin familial. Ce que Mondo – le surnom du Suédois – trouve presque banal. «C'est comme ces familles qui ont un terrain de baseball dans leur jardin», expliquait-il à un magazine américain en 2020. «À 5 ans, on voyait déjà qu'il avait du talent dans cette discipline», ajoutait son père.

Il a battu son idole

À n'en pas douter, il en avait. Déjà chez les juniors, Armand Duplantis défaisait tous les records officieux de ses catégories d'âge. Pépite sur le sol américain, pourquoi a-t-il décidé de défendre les couleurs de la Suède? Le pays scandinave a proposé en 2015 le rôle d'entraîneur national à Greg Duplantis, pour s'assurer l'allégeance du fils. «Il sautait plus haut que les sauteurs les plus expérimentés de Suède, donc je n'ai pas eu besoin de voir une vidéo ou quelque chose comme ça. Je voulais absolument qu'il fasse partie de l'équipe», a expliqué Jonas Anshelm, ancien coach junior suédois, au site des Jeux olympiques.

Un air olympique pour Athletissima Hormis Armand Duplantis, de nombreux médaillés de Paris seront au rendez-vous à Athletissima. Le podium complet du 400 m (Quincy Hall, Matthew Hudson-Smith et Muzala Samukonga) ainsi que le champion olympique du 1500 m Cole Hocker prendront part à ce meeting. Il faudra aussi avoir les yeux sur Wayne Pinnock et Mattia Furlani (longueur) ou sur le 800 m (Mary Moraa). Du côté des Suisses, on retrouvera les meilleurs athlètes du pays, qui ont brillé aux JO ou aux Européens de Rome. Dominic Lobalu (sur 1500 m), Mujinga Kambundji (100 m), William Reais, Timothé Mumenthaler (200 m), Ditaji Kambundji (100 m haies), Simon Ehammer (longueur) et Jason Joseph (110 m haies) seront présents le 22 août à la Pontaise.

Une bonne idée de sa part puisqu'en 2018, Mondo Duplantis explose aux yeux du grand public. À cette époque, il n'a beau avoir que 18 ans, il crève déjà l'écran lors des Championnats d'Europe à Berlin. Pour la première fois de sa carrière, il passe la mythique barre des 6m00 et, avec un saut cinq centimètres plus haut, décroche un premier titre sur la scène internationale. Un phénomène est né.

Rapidement, le Suédois devient inarrêtable. Vice-champion du monde en 2019, il décroche son tout premier record du monde l'année suivante. Juste avant le Covid et en Pologne, Armand Duplantis s'élève à 6m17, effaçant des tabelles Renaud Lavilllenie… son idole de jeunesse. Meilleur perchiste de sa génération, le Français a couru toute sa carrière après le record du grand Sergueï Bubka. Dans les livres d'histoire, Renaud Lavilllenie risque malheureusement de n'être qu'une parenthèse entre deux monstres de la discipline.

Car, centimètre par centimètre, Mondo Duplantis a effacé ses propres records et tout remporté. Champion d'Europe 2022 et 2024, olympique en 2021 et 2024 et du monde en 2022 et 2023: partout où il va, il gagne. À Paris, le conquérant suédois a battu pour la neuvième fois un record du monde et a encore pris plus de hauteur sur ses adversaires. «J'en rêve depuis que je suis enfant dans le jardin de mes parents, a-t-il lâché après son dernier sacre olympique. Si je ne vis pas de meilleur moment dans ma carrière, ça me va.»

Dans le ciel lausannois ce mercredi

Sa facilité, sa vitesse et sa grâce lui permettent de s'envoler plus haut que tout le monde. À Lausanne et ce mercredi 21 août (18h), le public suisse aura l'occasion de l'observer dans ses œuvres sur la Place de la Navigation d'Ouchy, en marge du meeting Athletissima. Deux ans après un premier essai, les meilleurs perchistes du monde vont à nouveau s'affronter au bord du Léman, dans un cadre splendide. De quoi leur donner des ailes et permettre à Armand Duplantis de remporter une nouvelle compétition.

Âgé d'à peine 24 ans, il semble inarrêtable et le ciel est sa limite. Reste désormais à se poser la question la plus importante. Altius? Plus haut, oui, mais jusqu'où?