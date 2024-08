Match de gala pour le Valaisan Joël Monteiro

Joël Monteiro a inscrit un doublé face à Galatasaray.

Bastien Feller Journaliste Blick

Tout va très vite en football, la carrière de Joël Monteiro peut-être plus que les autres. Ce mercredi soir, face à Galatasaray, en barrage d'accès à la prestigieuse et lucrative ligue des champions, le Valaisan a écrit un nouveau chapitre de sa fabuleuse et surprenante histoire en inscrivant un doublé lors de la victoire de Young Boys (3-2).

«Je ne pense pas que c'est le match le plus abouti de ma carrière, je peux faire encore mieux. Marquer deux buts dans ce genre de rencontre, c'est clairement positif et je vais tout faire pour continuer», souffle le héros bernois du jour en zone mixte, lequel se montre très heureux du bon début de partie de son équipe. «Cela nous a donné de la confiance pour la suite.»

Match de gala pour Monteiro

Il est important - et déconcertant - de rappeler que le Sédunois évoluait encore, à 19 ans, en deuxième ligue interrégionale en 2019 du côté de Conthey. Le voyage de Monteiro s'est ensuite poursuivi deux saisons chez les M21 du Lausanne-Sport avant de rejoindre Young Boys à l'hiver 2021. À ce moment-là, le club de la capitale ne se trouvait qu'à quelques mois de remporter un quatrième championnat consécutif et la marche pouvait ainsi sembler trop haute pour le cousin de Gelson Fernandes.

Mais celui-ci s'accroche et voit son temps de jeu et son importance grandir petit à petit dans l'effectif jaune et noir jusqu'à une saison 2023-2024 charnière avec des prestations qui l'ont mené aux portes de l'équipe de Suisse en juin dernier. Il n'est ainsi pas étonnant d'avoir vu ce mercredi soir le Valaisan porter Young Boys sur la route vers la Ligue des champions. La saison dernière, au même stade de la compétition, Monteiro n'avait disputé que 49 minutes sur les deux rencontres disputées face au Maccabi Haïfa.

«Tout joueur rêve de jouer cette compétition»

Sorti à la 74e minute face à Galatasaray, il assiste depuis le banc au but victorieux d'un Filip Ugrinic lui aussi excellent face à Mauro Icardi, Dries Mertens et cie. Cette victoire laisse toutefois des regrets aux joueurs bernois, et plus particulièrement à Monteiro qui a eu les occasions d'aggraver le score, eux qui menaient donc de deux buts jusqu'à la 66e. «Nous savions que nous devions fermer derrière et garder cet avantage, peste l'attaquant qui confie n'avoir pas pour autant perdu confiance lors de l'égalisation stambouliote de la 72e. Finalement, nous avons réussi à repasser devant et c'est très positif.»

Wankdorf fou de joie: Joël Monteiro s'offre un doublé face à Galatasaray ( 00:39 )

Il faut bien l'avouer, ce résultat tombe un peu de nulle-part et a de quoi surprendre tant les joueurs de la capitale, numéro 77 compris, sont apparus en grosses difficultés depuis le début de la saison. Alors comment expliquer ce nouveau visage montré par la formation bernoise? «Tout joueur veut jouer cette compétition, c'est un rêve pour tous et on ne peut qu'être plus que motivé au moment d'aborder ce genre de match. Il fallait montrer une bonne réaction et nous l'avons fait», répond-il, tout en assurant n'avoir jamais douté de pouvoir battre cette équipe turque, double tenante du titre au pays et qui a fait mordre la poussière à Manchester United la saison dernière.

Young Boys a un pied en Ligue des champions

«Le chemin n'est pas terminé, nous n'en sommes qu'à la mi-temps, tient à rappeler le héros bernois de la soirée. Il faudra rééditer cette performance la semaine prochaine à l'extérieur.» Et pour y parvenir, les joueurs de la capitale devront faire abstraction de l'ambiance d'un RAMS Park qui promet d'être électrique et hostile à leur encontre.

«Nous savons que cela sera chaud là-bas, mais nous avons déjà joué des matches dans de grosses ambiances la saison dernière. Nous serons prêts.» Les Bernois n'avaient en effet pas été intimidés par le public du Marakana de Belgrade ou par celui du stade Sammy-Ofer d'Haïfa. Deux voyages desquels les Bernois étaient revenus avec un solide match nul (2-2 et 0-0).

Rendez-vous mardi prochain à Istanbul

Que faudra-t-il donc faire de mieux mardi à Istanbul pour assurer la qualification? «Je pense que défensivement, il faudra encore plus attentif», juge Monteiro qui espère que cette victoire lancera enfin véritablement la saison d'YB. «Nous avons mal commencé la saison et nous savons que nous avons besoin de victoires rapidement. Gagner des matches comme ça va nous donner de la confiance pour la suite.»

Prochaine échéance pour Patrick Rahmen et ses joueurs? Le match retour en Turquie prévu mardi prochain. L'occasion pour Monteiro d'une nouvelle fois surprendre tout son monde?